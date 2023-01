Actualizado cartel UFC Fight Night 223

Un combate de peso ligero entre Bobby Green y Jared Gordon ha sido anunciado para UFC Fight Night 223 el 22 de abril en un lugar aún por confirmar.

La campaña de 2022 de Green, de 36 años, comenzó de forma prometedora con una victoria por decisión unánime sobre Nasrat Haqparast a principios de febrero, pero una desafortunada decisión de aceptar una pelea con poca antelación contra Islam Makhachev sólo un par de semanas más tarde resultó en una derrota por nocaut técnico en el primer asalto.

A continuación, en diciembre, perdió por KO contra Drew Dober, lo que ha puesto a Green en una situación complicada al entrar en el decimoquinto año de su carrera profesional en este deporte.

Por su parte, Gordon, de 34 años, también obtuvo una victoria y dos derrotas el año pasado, empezando por una derrota por sumisión ante Grant Dawson. A continuación, Gordon se impuso por decisión unánime a Leonardo Santos, pero luego sufrió una controvertida derrota por decisión ante Paddy Pimblett en diciembre, que muchos habían decantado a su favor.

Green vs. Gordon se unirá a un cartel de UFC Fight Night 223 que aún no tiene un evento estelar establecido, pero que sí cuenta con otros combates, como Song Yadong vs. Ricky Simon y Karol Rosa vs. Norma Dumont.