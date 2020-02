Hace varios días, WWE anunció una lucha super libre entre Randy Orton y Matt Hardy que debía llevarse a cabo anoche en Raw; sin embargo, como es conocido, abrieron el episodio con un segmento en donde Matt Hardy apareció luciendo un collarín, y eventualmente recibió otra paliza despiadada por cortesía de «La Víbora», a tal punto que tuvo que ser llevado en camilla.

Esta fue la segunda semana consecutiva en que Hardy fue diezmado por Orton y puede ser la última vez que veamos a Matt en la televisión de WWE durante mucho tiempo, considerando que no hay indicios de un cambio en la situación de Matt Hardy respecto a su contrato.

Vince McMahon es conocido por hacer cambios importantes de último minuto en el guión antes de los espectáculos televisados y al parecer sucedió uno más en el episodio más reciente de Raw.

Un informe de Fightful Select ha revelado que el plan original para Randy Orton y Matt Hardy era tener un combate multisegmento entre los dos veteranos. Sin embargo, se informa que Vince McMahon pidió un cambio y el encuentro no se llevó a cabo.

Dave Meltzer también brindó una actualización sobre la situación actual de Hardy en la WWE, indicando que la actual etapa de Matt con la compañía habría llegado a su fin.

Si bien inicialmente se informó que Hardy habría tenido su última aparición con la compañía la semana pasada, Vince McMahon, según los informes, cambió de opinión y se le dijo al equipo creativo de la WWE que lo recuperara en el segmento de apertura de esta semana. Evidetemete, terminó tal como se esperaba cuando Randy Orton destruyó sin piedad a Hardy.

Esto fue lo que Meltzer y Alvarez discutieron en la última edición del Wrestling Observer Radio:

– DM: Entonces, a menos que cambien de opinión nuevamente, eso es, de hecho, para Matt Hardy y la WWE. Ahí vas.

– BA: ¿De verdad esta vez?

– DM: Hasta hace una hora, sí.

– BA: Digamos que para el jueves tendrán un loco encuentro programado.

– DM: Hmm, no espero un encuentro, no. Creo que es más o menos eso. Su acuerdo es hasta el 1 de marzo, ya sabes, a menos que lo hagan, veamos.

– BA: Podrían hacerlo en Raw. Podrían hacerlo en Arabia Saudita.

– DM: No va a estar en Arabia Saudita. Él no va a Arabia Saudita. Podrían hacerlo en la Raw de la próxima semana, pero ¿después de esto? Vas a traerlo de vuelta y vas a decir que está sano para luchar. Eso no tiene sentido.

– BA: Bueno, después de la semana pasada pensé que era ridículo traerlo de regreso, pero lo hicieron. Entonces, si esto se convierte en un gran segmento de apertura, no pongo nada más allá de estas personas.

– DM: No sé cómo lo traes de vuelta después de esto. Quiero decir, siempre podrías y podría ser un muy buen primer segmento, eso no me sorprendería en absoluto, pero realmente no tienen mucho tiempo para esto. No lo sé. Me dijeron que esto es seguro. Pero, de nuevo, ese era el plan la semana pasada también, y el jueves Vince cambió de opinión. Entonces, veremos qué pasa.

Es posible que Hardy no vuelva a aparecer más en televisión, como también es posible que lo «expriman» hasta el último día de su contrato como ocurrión el año pasado con Dean Ambrose, así que habrá que estar pendiente; en cambio, en relación a la historia de Randy Orton, Edge debería volver a cobrar venganza en las próximas semanas ahora que Hardy ha sido puesto fuera de circulación.

Sin embargo, el propio Matt Hardy se pronunció recientemente en sus redes sociales respecto a su situación:

Against Every Warning, with serious head/neck injuries, I showed up on #RAW to face & fight RKO.

I was brutally beaten & suffered multiple injuries. But I’m alive. I’m not sure what’s next. If this was my @WWE goodbye, I didn’t get what I deserved-But maybe I got what I needed. pic.twitter.com/Bzh1Ot4fcU

— The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) February 19, 2020