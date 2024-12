Actualización sobre la recuperación de Skye Blue

Durante el episodio de AEW Collision del 20 de julio, la joven promesa Skye Blue tuvo un mano a mano con la ex Campeona Mundial Hikaru Shida. Lamentablemente, la lucha terminó en tan solo tres minutos cuando la oriunda de Japón se lanzó sobre la de Estados Unidos fuera del cuadrilátero y esta se lastimó el tobillo obligando al réferi a detener el combate y dar la victoria a la «Shining Samurai». Desde entonces, la luchadora no ha regresado a los cuadriláteros.

Pero está en el camino correcto para ello. No ha habido apenas información acerca de cómo se ha estado rehabilitando de la lesión pero una actualización que ella misma compartió en un reciente partido de los Chicago Wolves nos hace ver la situación actual de manera positiva:

“Estamos llegando allí. Estamos llegando allí. Es difícil estar en casa y ver a [Kyle Fletcher] trabajando y pensar, ‘Me siento bien, puedo caminar. ¿Puedo luchar, verdad?’ Luego pienso, ‘Oh, no, no puedo.’ Pero estamos llegando allí. Solo quiero volver completamente sana para poder volverme loco, hacer todos mis combates hardcore y estar al 100%.»

Su enamorado, «The Protstar» Kyle Fletcher, está en el mejor momento de su carrera individual después de vencer a Will Ospreay en Full Gear y posteriormente a The Beast Mortos en la primera jornada del Continental Classic.

