Actualización sobre la lesión de tobillo de Stephanie Vaquer

Raquel Rodríguez ha atacado a la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer por varias semanas, cuando esta precisamente se encuentra aquejándose de una moestia en el tobillo, y existe mucha preocupación en torno a la lesión que tiene la actual Campeona Mundial, así como los cuestionamientos en torno a si dejará vacante o no su título, pese a haberla visto últimamente en televisión.

► Stephanie Vaquer no dejará vacante el título

A pesar de las especulaciones de los fans y la posilidad de dejar vacante su título, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, no se irá a ningún lado. Así lo informó Sean Ross Sapp vía Fightful Select, ofreciendo una actualización completa sobre el estado de Vaquer, agregando que sufre de un esguince de tobillo, pero que no era lo suficientemente grave como para dejar vacante el oro.

«Hasta la semana pasada, no había ningún plan para que Stephanie renunciara al título. De hecho, había planes creativos tentativos para su próxima defensa; es decir, están preparando una historia con Raquel Rodríguez. Lo vemos en televisión todas las semanas».

“Sufrió un esguince de tobillo y necesitó una bota ortopédica. Siempre estuvo autorizada para el contacto, pero obviamente luchar con esa condición es una mala idea”.

“Así que, a menos que haya ocurrido algo catastrófico, no va a dejar vacante el título”.

A pesar de lo ocurrido, el reinado de Vaquer continúa, por ahora, a menos que suceda algo catastrófico con su tobillo. En todo caso, esperamos una pronta recuperación para «La Primera».