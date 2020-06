lesión de elias

Si para el resto de los mortales, la COVID-19 ha sido la gran bofetada en la cara de este 2020, lo cierto es que para Elias esta enfermedad ha sido lo de menos. Porque el pobre cantautor ha pasado ya por dos experiencias cercanas a la muerte, y de ninguna manera relacionadas con un virus.

De primeras, un intento de asesinato en toda regla de parte de King Corbin poco antes de WrestleMania 36, cayendo desde una plataforma elevada del Performance Center de Orlando.

Y cuando ya parecía recuperado y listo para intentar conquistar el Campeonato Intercontinental vacante, el pasado mes, un accidente automovilístico cuyo perpetrador aún está por averiguarse lo tuvo a él de víctima.

Inclusión en este detonante de la historia de redención de Jeff Hardy que sirvió para sacar a "The Drifter" de las historias, pues supimos que previamente se había desgarrado uno de sus pectorales. Percance que según WWE, lo tendrá fuera de acción varios meses, y del que ya fue operado.

► La lesión de Elias: previsiones poco halagüeñas

Habitualmente, estamos ante un plazo de recuperación un tanto variable (a John Cena le bastaron tres meses), que en el peor de los casos puede llegar al año. Y según reporta Fightful, este apunta a ser el escenario para Elias, señalando que seguramente hasta WrestleMania 37 no volvamos a verlo por las pantallas de WWE.

No es la primera vez que una lesión se cruza en el camino de Elias y trunca un presumible impulso. El año pasado, Elias iba a disputar contra Chad Gable una de las semifinales del torneo King of the Ring, pero WWE anunció que el guitarrista tenía el tobillo tañado, quedando inactivo durante dos meses.

WrestleMania 37 se llevará a cabo, si el coronavirus quiere, el 28 de marzo de 2021 desde el SoFi Stadium de Inglewood (California). Cita sobre la que Elias podría hacer su retorno mediante un segmento musical, como de costumbre. En definitiva, parece que 2020 no será tampoco el año en que WWE "camine con Elias".