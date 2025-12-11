Actualización sobre LA Knight tras ser atacado por The Vision

En el reciente episodio de Monday Night RAW, LA Knight sufrió una derrota ante Logan Paul y fue agredido brutalmente en un ataque de tres contra uno debido a la presencia de Bron Breakker y Bronson Reed. Después, fue emboscado de nuevo tras bastidores al terminar el programa, lo que llevó a los fans a especular sobre su futuro inmediato.

► Surgieron especulaciones sobre salida de LA Knight

Aunque se desataron rumores en internet sobre la posible salida de LA Knight de la televisión, o incluso su marcha definitiva de la WWE, parece que ese no será el caso considerando que el ex Campeón de los Estados Unidos renovó su contrato con la compañía el año pasado y aún tiene tiempo de sobre en su contrato.

Respecto al ataque sufrido, Fightful Select informó recientemente que se contactó con varias personas dentro de la compañía, afirmaron que las especulaciones sobre una salida eran falsas, y que el ataque sufrido por el luchador era parte de una historia en curso.

«Era parte de una historia estándar que se revisará».

En algún momento, surgieron teorías de que LA Knight estaba siendo castigado por sostener un cartel de «Queremos a LA Knight, no a Jey Uso», algo que equipo creativo de la WWE las desmintió rápidamente, aunque terminó siendo apartado de la lucha de WarGames en Survivor Series. No obstante, la misma fuente añadió que dentro de la WWE le habían mencionado que «Ser programado para vencer a Jey Uso ya sería un castigo extraño», con lo que se desestima cualquier situación sobre una posible represalia.

En todo caso, habrá que ver cómo WWE maneja la situación de LA Knight en RAW, quien aparentemente seguirá ligado en una rivalidad con The Vision, y que seguramente buscará el desquite una vez que vuelva a las pantallas.