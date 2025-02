Hace unos días informamos de que existe descontento en el vestidor femenil de WWE por varios motivos relativos a la programación de las luchadoras. La misma fuente que entonces nos proporcionaba la información, nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful, nos ofrece ahora nuevos detalles.

«Se nos pidió que ampliáramos algunas de las frustraciones dentro de la división femenil. Es importante señalar que esto no refleja la opinión de toda la división, pero sí fue un sentimiento compartido por varias luchadoras.

Varias mujeres en el roster de WWE hablaron con Fightful y mencionaron la falta de enfoque en el desarrollo de contendientes, la división en parejas y el tiempo en pantalla para las luchadoras que no están en la cima de la división. Se dijo que esto se notaba especialmente en comparación con NXT, donde el talento femenino del roster principal ha observado cuánto tiempo en pantalla y atención reciben las luchadoras de esa marca, lo que a su vez genera una mayor inversión emocional del público.

.@Steph_Vaquer defends her Women’s North American Championship for the first time when she takes on @karmen_wwe NEXT WEEK on #WWENXT! 📍 CINCINNATI

🎟️ https://t.co/xXpGFbPALh pic.twitter.com/dinUfX7rE9 — WWE NXT (@WWENXT) February 21, 2025

También se mencionó la repetición de historias, con el mismo grupo de luchadoras no solo siendo destacadas en la cima de la cartelera, sino incluso dentro de la escena de los títulos de la zona media. Las luchadoras con las que hablamos dijeron estar felices por aquellas que reciben ese tiempo en pantalla, y que la conversación no debería ser ‘ellas están teniendo demasiado tiempo’, sino ‘denle más tiempo a otras además de ellas‘.

Quienes hablaron con Fightful señalaron el caso de Sonya Deville, quien fue prácticamente descartada mientras negociaba un nuevo contrato, como algo que no genera confianza en aquellas que no están siendo utilizadas por la empresa. Nos informaron que, hasta cuatro días antes de su salida, Sonya había sido informada de que la empresa quería retenerla. Varias luchadoras que han preguntado sobre planes creativos han recibido respuestas asegurándoles que su momento llegará y que deben tener paciencia».