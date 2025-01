Actualización sobre el posible regreso de Charlotte Flair

Charlotte Flair sufrió una dura lesión tras caer derrotada por Asuka durante un episodio de SmackDown en diciembre de 2023. Se rompió el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y el menisco de su pierna izquierda, y tuvo que ser sometida a cirugía, llevando más de un año fuera de acción, aunque se encuentra ya muy próxima a volver a los encordados una vez que compartió algunas fotos entrenando.

► Charlotte Flair podría volver en Royal Rumble 2025

WWE se está preparando para un gran comienzo en 2025 entre el debut de RAW en Netflix y el paso de SmackDown al formato de tres horas, y seguramte presenciaremos algunos regresos durante estas semanas, mencionándose nombres como Charlotte Flair y Becky Lynch.

Según informó recientemente Fightful Select, las personas con las que hablaron esperan que Charlotte Flair regrese pronto al ring, aunque no había una fecha establecido, aunque la mayoría esperaba que ella participe en el Royal Rumble este 1 de febrero, aunque destacó que no habían escuchado que existiera algún plan para «La Reina».

Charlotte Flair se perdió todo el 2024 debido a su lesión y no se la ha visto en la programación de la WWE desde entonces (y seguramente no ocurrirá hasta que se dé su sorpresivo y esperado regreso). Durante su recuperación, La Reina publicó videos de entrenamiento en sus redes sociales, más recientemente con la ex estrella de IIconic Cassie Lee y la estrella de RAW, Kiana James.

On Fridays we choose to be IICONIC 💅🏼 pic.twitter.com/9O6TGxLt6i — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) January 3, 2025