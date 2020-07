Defensor de la postura que ha tomado la National Wrestling Alliance desde que estalló la pandemia (también posible por no tener un acuerdo televisivo de peso), quien escribe viene siguiendo de cerca el devenir de esta vetusta empresa, que al igual que la mayoría de la escena estadounidense, también se vio salpicada por las acusaciones adscritas al movimiento #SpeakingOut. Con consecuencias de peso, pues Dave Lagana, uno de los señalados, dejó su cargo de vicepresidente.

De momento, la empresa no ha dado noticias de cuándo retomará sus grabaciones de NWA Power, cuyo último capítulo al uso data del 26 de febrero. Y de hecho, hace tres semanas que las redes sociales de la empresa están en parada técnica, coincidiendo con la salida de Lagana.

Ahora, mediante una entrevista de Hannibal TV a Raven, tenemos constancia de una presumible actualización sobre NWA.

«Según he escuchado, creo que Billy [Corgan] va a cerrarla. Un pajarito me ha dicho que Billy no va a volver a ponerla en marcha, está muy desilusionado».