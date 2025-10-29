Actualización sobre el estado de salud de Mike Rotunda

Aunque inicialmente reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, que el talentoso, recordado y querido luchador de WWE en la época antigua de la WWF, Mike Rotunda, Miembro del Salón de la Fama de WWE como parte del equipo The U.S. Express, estaba supuestamente en cuidados paliativos. Sin embargo, se ha podido saber que este no es el caso.

Su hija, Mika Rotunda, ha emitido un comunicado de prensa aclarando la situación y diciendo que si bien su papá sufrió un gran ataque cardiaco, y estuvo en coma, no está en cuidados paliativos y su vida no se encuentra ahora mismo en un estado terminal. Este es el comunicado de prensa:

► Mike Rotunda sufrió un gran infarto, pero no está en cuidados paliativos

«COMUNICADO PÚBLICO EN NOMBRE DE LA FAMILIA ROTUNDA

Nuestra familia desea tomarse un momento para aclarar información que actualmente circula en línea sobre mi padre, Mike Rotunda. Sí, mi tío Barry hizo un comentario mencionando que mi padre se encontraba en cuidados paliativos mientras respondía una pregunta sobre mi difunto hermano Windham, a quien perdimos hace dos años.

Mi padre no está en cuidados paliativos, sino en un centro de rehabilitación. Sufrió un infarto masivo el 20 de septiembre, estuvo una semana en coma y más de un mes hospitalizado. Por la gracia de Dios, ahora ha sido trasladado a un centro de rehabilitación, donde nuestra familia permanece presente, esperanzada y enfocada en su recuperación.

Ha sido un camino largo, y sabemos que todavía queda mucho por recorrer, pero nuestra fe en Dios sigue firme. Quienes conocen a mi padre saben que su fortaleza, ética de trabajo y espíritu atlético lo han llevado a superar no solo esto, sino cada desafío que la vida le ha presentado. Si hay alguien en quien tengo fe, es en Captain Mike.

Estamos profundamente agradecidos por las muestras de cariño, oraciones y apoyo del mundo de la lucha libre y de nuestras comunidades locales. En este momento, pedimos amablemente privacidad mientras continuamos recorriendo este proceso juntos, pero agradecemos de corazón las oraciones, la buena energía y los pensamientos de sanación para su recuperación.

Con amor y gratitud, La Familia Rotunda».