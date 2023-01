Actualización sobre el estado de Gunther tras SmackDown

En el último SmackDown del 2022, Gunther tuvo un encontronazo con Braun Strowman cuando el «Monstruo entre todos los Monstruos» exigió una oportunidad por el Campeonato Intercontinental que tendrá en dos semanas en la marca azul del 2023. De inmediato, llegaron los demás miembros de Imperium para atacar al gigante hasta que apareció Ricochet para salvarlo armado con una silla. Sin embargo, The One and Only, en su intento por dispersar a los rudos, golpeó la cabeza del austriaco con la silla, provocándole una herida con abundante sangrado.

► Gunther está aparentemente bien tras el golpe sufrido en SmackDown

En una actualización de los hechos, PW Insider informó recientemente que el Campeón Intercontinental está bien, pero aún no se conoce la magnitud de su afectación, aunque fue lo suficientemente grave como para que fuera atendido en el ring y llevado a la parte de atrás para su posterior evaluación. No hay un indicio de cuándo volverá The Ring General a la acción, pero podría estar presente para su siguiente defensa titular contra Braun Strowman.

Desafortunadamente, las lesiones son algo común en el mundo de la lucha libre profesional, y los luchadores a menudo tienen que lidiar con esto. Afortunadamente, Gunther parece estar bien, puesto que hace unas horas publicó en su cuenta de Twitter un par de fotografías promocionando su rivalidad con Braun Strowman.

Esperamos una pronta recuperación de Gunther, quien espera iniciar este 2023 de la misma manera en la que concluyó el año que está por terminar: de manera dominante.