Sabemos que Adam Cole está lesionado pero hasta ahora no había habido ninguna novedad. Únicamente supimos que llevó su voz al mundo de los videojuegos y lo vimos asistiendo a un pase de un concierto de The Witcher.

Tuve la oportunidad de ver The Witcher en concierto, y déjenme decirles, es uno de los mejores espectáculos que he visto en mi vida. Fue increíble experimentar esto tan cerca de casa. Cualquiera que me conozca sabe cuánto amo The Witcher, y este show fue una celebración de lo asombroso que realmente es The Witcher 3: Wild Hunt.

Un ENORME agradecimiento a @frankie_c0ld_medina y @cdprojektred por esta experiencia increíble. Y otro enorme agradecimiento a @percivalwhl y a toda la orquesta, no solo por ser absolutamente increíbles, sino también por ser tan amables y hospitalarios. ¡Todos ustedes son increíbles!

Si tienen la oportunidad de ver este espectáculo, vayan. Créanme… ¡es algo que nunca olvidarán!«.

► Actualización sobre Adam Cole

Hoy en cambio sí que tenemos una actualización sobre la situación del luchador de AEW. Y no son precisamente buenas noticias. Según nuestros compañeros de Fightful, Adam Cole no está «ni cerca de regresar» a la acción luchística. No existe una fecha prevista para su retorno a los cuadriláteros, lo cual ha sido así desde el primer momento, y nuevamente el veterano ha de recuperarse de una grave lesión.

Además, el mismo reporte indica que Adam Cole tampoco está desempeñando otro rol en la compañía. El ex-WWE no está trabajando como productor o como entrenador durante su ausencia. Esto puede resultar sorprendente y podríamos especular pero probablemente solo se trate de que no lo necesitan en esos papeles, de que él mismo no está suficientemente sano para realizarlos y que en este momento podría estar ocupándose de otros proyectos.

