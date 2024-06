Actual personaje de Chris Jericho es su favorito

A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Chris Jericho ha demostrado una capacidad inigualable para reinventarse, adoptando diversos personajes con los cuales se ha mantenido viene en la lucha libre.

Desde «El Corazón de León» hasta «Y2J», Jericho ha tenido una amplia gama de personajes que lo han mantenido fresco en el gusto de los fans. En una entrevista reciente con «TMZ Sports», el actual campeón de FTW reveló por qué su encarnación actual, «The Learning Tree» (El Árbol de la Sabiduría), es su favorita.

«La gente siempre me pregunta ‘¿Cuál es tu época favorita de Chris Jericho? Siempre respondo que es la que estoy viviendo ahora. El Árbol de la Sabiduría. Si no fuera así, ¿por qué lo estaría haciendo? Ha habido muchos momentos geniales, pero me gusta esta era. Me gusta lo que está pasando ahora mismo.»