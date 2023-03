La lucha de Action Andretti contra Slim J en las grabaciones de AEW Dark el 24 de marzo tuvo que ser detenida después de que el primero de los luchadores se golpeara la cabeza de manera fea. Obviamente, esta noticia hizo que muchos se preocuparan, pero afortundamente todo está bien. Parece que solo fue un susto. El mismo Andretti acudió a las redes sociales para realizar la publicación que vemos a continuación y tranquilizar a todo el mundo.

To anyone wondering, I did not suffer any injuries yesterday at the dark tapings in Orlando and am 100% healthy! I want to thank the AEW medical team and the rest of the AEW staff for taking the proper safety precautions to ensure that I was ok and no had no serious injuries. 🙏🏽

— Action Andretti (@ActionAndretti) March 25, 2023