Muchas personas, incluso partícipes del movimiento #SpeakingOut, el #MeToo de la lucha libre profesional, han denunciado que ciertas personas solamente quieren lanzar acusaciones al azar como venganza a ciertos luchadores por relaciones tóxicas o fallidas, por despecho o porque un luchador les cae mal. Incluso, a través de redes sociales y foros como Squared Circle en Reddit, los fans han publicado acusaciones o historias que se han escuchado a lo largo de los años.

► El incidente de acoso sexual de Brock Lesnar resurge

En las últimas horas, se ha hecho viral un podcast publicado el pasado 21 de junio, en donde Terri Runnels hace una sesión de preguntas y respuestas y confirma un artículo de 2004 en donde ella narra una situación de acoso sexual de Brock Lesnar. Sin embargo, en el podcast no se hizo mención alguna al Speaking Out, y eso hay que decirlo, pero aquí está lo que contó cuando le preguntaron por qué no quería a Sable, luchadora con la que compartió momentos en WWE y es la esposa de Lesnar:

"La razón por la que nunca me impresionó Rena (Sable) fue porque ella puso su carrera primero que su hija y yo nunca haría eso. Me di cuenta que Rena y Marc Mero hicieron eso, así que le pregunté a Rena cómo era posible que dejara a Mariah lejos de ellos por tantos días. Me dijo: 'Marc me necesita'.

"Le contesté que su hija la necesitaba mucho más que Marc, pero ella me dijo que ella tenía que estar ahí para él, para hacerle de comer, cocinarle los huevos en los cuartos de hotel y cosas como esas y asegurarse de que fuera a entrenar al gimnasio cada día.

"Recuerdo que pensé: '¿Qué clase de madre eres?' y por eso simplemente nunca tuve ningún respeto por ella después de eso, y tampoco por la forma en cómo dejó a Marc para salir corriendo a los brazos de Brock, eso tampoco me cayó bien.

"No tengo mucho respeto por Brock, porque no creo que Brock respete a los fans de la lucha libre. Brock hizo algo que si fuera en el día y la hora de hoy... ya sabes lo que le pasaría... me mostró su pene. Me llamó mientras pasaba junto al vestidor en el que estaba y abrió su toalla para que le pudiera ver sus partes masculinas.

"Preferiría que él no hubiera sido tan irrespetuoso con una mujer que ha estado en este negocio durante tanto tiempo como yo. Sabía que iba a tener mucho poder, que iban a darle el título, pero en ese momento yo ya había estado en el negocio durante mucho tiempo. Yo tengo respeto, y lo que él hizo estuvo muy, muy mal. Desde el punto de vista del respeto y del acoso sexual, estuvo mal. Esos dos, creo que están hechos el uno para el otro, lo pondré de esa manera y lo dejaré ahí".

Esto sin duda causó mucha conmoción entre los fans, sin embargo, la luchadora pidió vía Twitter que no quería causar polémica con sus palabras y que no deseaba consecuencias después de tantos años, seguramente porque eran tiempos diferentes y cosas así han pasado siempre en los vestidores.

Just curious if you all saw the Tweet where @RealPaigeWWE spoke out in support of me regarding the Brock incident(thx)...yet today it seems to have disappeared! I have never sought any sort of responsibility from him, nor recourse from @WWE, but Tweets are disappearing!🤔#Strange — Terri Runnels (@TheTerriRunnels) June 24, 2020

"Solamente tengo la curiosidad de si todos vieron el tuit en donde Paige habló en apoyo mío con respecto al incidente con Brock, y gracias por ello... ¡pero hoy parece haber desaparecido! Nunca he buscado que él tenga que asumir algún tipo de responsabilidad ni he pensado en recurrir a WWE por lo que pasó, ¡pero los tuits están desapareciendo! Extraño".

Y parece ser que Terri tampoco está enterada del Speaking Out, pues preguntó:

I have shared that offensive experience several times over the years...not sure why it's getting coverage now. ??? https://t.co/lC5zJpfFq6 — Terri Runnels (@TheTerriRunnels) June 23, 2020

"He compartido esa experiencia ofensiva varias veces a lo largo de los años... no estoy segura de por qué está recibiendo cobertura ahora".