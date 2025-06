Acosador de Liv Morgan fue arrestado en el Performance Center

Liv Morgan es una de las principales estrellas de la WWE y su presencia atrae una atención masiva por parte del Universo WWE, siendo bastante solicitada cuando no está en el ring; sin embargo, a veces los fanáticos (un reducido número de ellos) emplean formas totalmente equivocadas de acercarse a los luchadores, quienes a veces les toca lidiar con situaciones desagradables.

► WWE previno una nueva situación de acoso en el Performance Center

Precisamente, la situación se volvió demasiado incómoda en el WWE Performance Center durante el episodio del 3 de junio de WWE NXT, cuando un acosador fue arrestado justo fuera del edificio. Un fanático que presenció la situación en primera persona recurrió a su cuenta de Twitter para describir la inquietante escena, mencionando que la policía estaba en el lugar recolectando evidencia, y que el arresto no era solo un rumor, sino que ocurrió mientras NXT estaba al aire.

“Un acosador legítimo fue arrestado afuera del Performance Center esta noche. La policía se llevó varias bolsas de evidencia… Ojalá me lo estuviera inventando… ¡NECESITAN AYUDA, SERIAMENTE!”.

«ACTUALIZACIÓN: Es el acosador de Liv Morgan«

Por si quedaba alguna duda, Sean Ross Sapp de Fightful confirmó el informe previo y agregó que la WWE ya había estado lidiando con el asunto en privado.

“El acosador de Liv Morgan fue arrestado. La WWE fue informada de la situación y llamó a las autoridades”.

Afortunadamente, no hubo consecuencias que lamentar y la policía actuó a tiempo para evitar algún tipo de afectación hacia la luchadora o cualquier otra persona. Indudablemente, no es la primera vez que suceden este tipo de cosas, y probablemente no sea la última, siendo esta parte de una dura realidad que los luchadores tienen que afrontar muy a menudo, por lo que WWE siempre busca trabajar estrechamente con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de sus estrellas y de los fanáticos en general.