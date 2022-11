Ace Austin, el Gambit, de X-Men, de la lucha libre

A sus 25 años, Ace Austin es un luchador muy reconocido en los encordados actuales debido especialmente a su trabajo en IMPACT! Wrestling y New Japan Pro-Wrestling. Quienes lo siguen conocen su influencia en el personaje Gambit, de X-Men, un mutante con la habilidad de cargar objetos,sus favoritos son las cartas, con energía cinética. Por ella justamente le preguntaron recientemente nuestros compañeros de WrestleZone. «The Ace Of Spades» cuenta que en un primer momento no fue intencional pero que cuando los fans se dieron cuenta de las refrrencias lo entendió.

► Ace Austin, el Gambit de la lucha libre

«Eso fue accidental. Al principio no estaba pensando en Gambit, pero cuando elegí mi combinación de colores y armé toda la presentación… Empecé a entrenar cuando tenía 17 años y tuve una idea. Obtuve mi primer atuendo cuando todavía tenía 17 años y luego debuté cuando tenía 18, esa era la regla en Pensilvania en ese momento. Cuando armé toda esta presentación, fue cuando los fanáticos comenzaron a venir a mí y decir: ‘Oh, me encanta la referencia a Gambito, Me encantan las vibraciones de Gambito’.

«Ahí fue cuando me di cuenta de lo ingenioso que era, así que me incliné un poco después de eso. Cuando recién comienzas, es bueno encontrar un nicho en el que encajar. Los cómics, las cosas de los superhéroes siempre han tenido una gran influencia en mi vida. Los superhéroes y la lucha libre profesional tuvieron la mayor influencia en mi vida mientras crecía. Fue una excelente manera de fusionar los dos y realmente me ayudó a levantar los pies del suelo y con el merchandising y todo funcionó”.

