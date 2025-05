Ace Austin, a las puertas de dejar TNA

Anoche, durante iMPACT!, Ace Austin cayó derrotado ante Mustafa Ali en el primer combate del show, anunciándose a posteriori que el luchador no competiría en Under Siege por su castigada rodilla izquierda, donde The Rascalz e Indi Hartwell deberán agenciarse un compañero para medirse a Ali y sus secuaces.

Y ahora sabemos que aquel combate seguramente fue el último de Austin bajo los focos de TNA. Información, ironías de la vida, proporcionada por Scott D’Amore, su antiguo jefe, a través de la columna semanal del canadiense en Yahoo Sports.

«No se ha dicho nada públicamente, pero el contrato de Ace Austin con TNA ha terminado. La marcha de Ace es amistosa, ha estado allí desde que apenas concluyó su adolescencia y está listo para dar un salto adelante. Lo firmé, y todo lo que ha demostrado desde entonces confirmó que es ‘inevitable’ que Ace Austin se convierta en una gran estrella. «Está listo para el siguiente capítulo. Creo que es hora de que Ace Austin vaya con todo y demuestre que es uno de los mejores».

Algo confirmado por PWInsider.

«El antiguo Campeón de la División X y Campeón de Parejas, Ace Austin, ha salido de TNA, pues su contrato con la promotora ha expirado, puede confirmar PWInsider.com. «Nos contaron que TNA negoció con Austin para un nuevo contrato, pero las dos partes no llegaron a un acuerdo […]»

Austin renovó en 2024, y se mostraba contento ante la libertad que según él TNA le concedía. Parece que sólo lo hizo por un año.

► Seis años en TNA

Tras varias implicaciones durante 2018, Ace Austin firmó contrato con TNA allá por 2019. Pronto se hizo con el Campeonato de la División X, en octubre de ese mismo año, cetro que definió su estatus dentro del producto —el de un talentoso «mid-carder» siempre a un paso previo de los puestos estelares— y que ostentaría dos veces más; la última, entre mayo y junio de 2022.

Ya por equipos, fue tres veces Campeón Mundial de Parejas TNA, todas ellas con Chris Bey como socio en ABC; la más reciente entre julio y septiembre del pasado año.