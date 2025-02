Accidentalmente, Rhea Ripley ayuda a Liv Morgan a llegar a Elimination Chamber

La oportunidad de llegar a WrestleMania ahora tenía que pasar por Elimination Chamber y para eso, varios luchadores y luchadoras buscaron llegar a ese combate.

Iyo Sky llegó con desventaja después de haber sido atacada en backstage por Liv Morgan y Raquel Rodríguez, por lo que en su combate clasificatorio llegó algo diezmada.

Pese a esto, Iyo se lanzó con todo contra Liv Morgan, buscando venganza por lo ocurrido más temprano, olvidando por completo el dolor en uno de sus brazos. Sin embargo, como era de esperarse, la integrante de The Judgment Day no se dio por vencida y utilizó sus mejores recursos para complicarle la lucha a la japonesa.

Raquel intervino para favorecer a Liv, pero Iyo no se rindió y resistió todos los intentos de su oponente, pese a que estuvo dominada durante varios minutos.

Iyo reaccionó con fuertes patadas y ataques rápidos, retomando el control del combate. Intentó finiquitar el encuentro buscando la rendición y atacando con golpes a la cara. Sin embargo, cuando se disponía a un vuelo decisivo, Raquel la distrajo. Liv aprovechó la situación para recuperar el control, aunque sin éxito definitivo.

Finalmente, tras varios intentos de ambos lados y pese a las intervenciones de Raquel Rodríguez, las cosas se definieron de forma inesperada, pues Rhea Ripley llegó a intentar ayudar a Iyo y accidentalmente golpeó a Liv, lo que ocasionó la descalificación de la japonesa, quien no podía creer el resultado.

