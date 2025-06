Abyss confirma que está retirado y no luchará más

El talentoso luchador, Abyss, ha confirmado su retiro oficialmente del mundo de la lucha libre profesional, a sus 51 años de edad. Y es que muchos fans tenían la esperanza de que el recordado Abyss volviera en algún punto al ring, sin embargo, recientemente, el propio luchador confirmó que no lo hará.

Abyss estuvo recientemente en una conferencia de prensa de WWE 2K25 y allí Sean Ross Sapp de Fightful Select le preguntó si ya se había retirado del ring o podría volver a los encordados. Esta fue la respuesta del nombre, cuyo nombre real es Chris Joseph Park:

► Abyss confirma su retiro del ring

«Para responder con total franqueza: estoy retirado. No tengo planes de volver a luchar nunca más. Nunca digas nunca, pero no lo veo en mis planes, y no quiero que esté en mis planes. Estoy muy feliz con lo que hago ahora como productor».

Recordemos que Abbys empezó a luchar en 1995, estuvo en IWA y WWC de Puerto Rico y llegó a TNA Wrestling en el año 2002. Allí estuvo hasta el año 2019, de donde salió después de ser inducido al Salón de la Fama TNA Wrestling.

En TNA Wrestling interpretó su personaje de Abyss, se podría decir, en algún aspecto similar al de Kane, solo que Abyss metía muchos elementos extremos y hardcore en sus combates. Luchó también de 2004 a 2012 en varias ocasiones en Lucha Libre AAA y en el circuito independiente.

Gracias a que Jeremy Borash llegó a WWE en 2018, WWE se puso en contacto con Abyss y lo firmó en 2019, solo que le dieron un papel de productor o agente de luchas tras bambalinas y tanto Vince McMahon en su momento, y ahora con Triple H, recibió grandes elogios por su buen desempeño.

Su último combate fue el 20 de abril de 2019 en el evento independiente Rivla Showdown... And Out Comes The Wolves en Bloomington, Indiana, Estados Unidos. En una lucha Monster’s Ball, Abyss venció a Mojo McQueen.