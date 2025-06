Abyss: «CM Punk vs. Drew McIntyre, obra de arte»

Una de las mejores luchas del 2024, fue CM Punk venciendo a Drew McIntyre en una lucha en jaula en el evento premium Bad Blood 2024. Para los fans y reporteros de la lucha libre, esta lucha no solo se convirtió en un clásico instantáneo, sino en una de las mejores luchas en jaula de la historia.

Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter la clasificó con 5 estrellas. Y ahora, el recordado exluchador, Abyss, quien fue el productor de esta lucha, habló de lo orgulloso que está de su trabajo por lo bien que salieron las cosas. Estas fueron sus declaraciones en entrevista con Adam Silverstein de Getting Over:

► Abyss recuerda con cariño la lucha en jaula entre CM Punk y Drew McIntyre de 2024

“Un par de cosas que me vienen a la mente: la lucha de Drew McIntyre contra CM Punk en Hell in a Cell en octubre. Me pareció una obra maestra. Esos dos salieron al ring y lo dejaron todo, y me sentí extremadamente orgulloso de ellos y de ese momento. Me sentí muy feliz y orgulloso por ambos, pusieron todo, su corazón y su alma en esa lucha y en la preparación previa. Son dos profesionales constantes, y cuando tienes eso, ese es el resultado final, ese es el producto que terminas obteniendo».