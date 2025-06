Abdelaziz revela cuánto tiempo esperará Ankalaev para revancha con Pereira

El campeón de peso semicompleto de UFC, Magomed Ankalaev, quiere que Alex Pereira obtenga una revancha por el título, pero no esperará mucho tiempo.

Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) llegó como un ligero perdedor para ganar el título de las 205 libras ante Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) en UFC 313 en marzo. Pereira acumuló sus tres defensas de título en 2024 y, desde que lo perdió, parece querer un descanso antes de regresar con fuerza en lo que se espera sea una revancha por el título.

El mánager Ali Abdelaziz entiende la situación en la que se encuentra Pereira, pero su cliente, Ankalaev, está ansioso por volver a la jaula pronto y no quiere esperar eternamente a «Poatan».

«Mira, nos pidieron pelear en International Fight Week y dijimos que sí. Nos pidieron pelear con Alex en agosto y dijimos que sí. Nos pidieron pelear en octubre. Esto es lo que dice Maga: ‘Alex está en todos los eventos. Está de vacaciones, haciendo esto; no sé si de verdad va a pelear conmigo o si solo se está divirtiendo’«.

«Él decía: ‘Me estoy matando en el gimnasio. No sé cuándo pelearé con él. Soy el campeón, me siento como el retador’. Y le dije que si no estaba listo, que le trajera a algunos de estos otros chicos».