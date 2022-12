Ali Abdelaziz quiere que Justin Gaethje le dé la bienvenida a Conor McGregor de regreso al octágono, pero duda que suceda.

Gaethje (23-4 MMA, 6-4 UFC) y McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) han intercambiado muchas palabras y han estado en curso de colisión durante mucho tiempo, pero aún no han peleado.

McGregor, quien se rompió la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Dustin Poirier en julio de 2021, no está actualmente en el grupo de pruebas de drogas con el socio de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos de UFC y necesitaría estar en el programa durante al menos seis meses antes de que sea elegible para competir. Abdelaziz cree que la estrella irlandesa está usando drogas para mejorar el rendimiento mientras está fuera del grupo de pruebas y no querrá una parte de Gaethje.

“Me gustaría ver a Justin Gaethje destruir a Conor McGregor y ponerlo en una silla de ruedas. Me encantaría ver eso. … No importa – cualquier peso. Puede tomar todos los esteroides que quiera. Puede tomar todo el jugo: EPO, todo. Lo que quiera tomar, lo puede tomar. Me gustaría ver esta pelea, pero sabemos que ya no le gustan las peleas duras. Quiere peleas fáciles. Probablemente no vaya a pelear contra Justin Gaethje”.

Gaethje también ha sido dejado de lado recientemente después de una cirugía de nariz. El ex campeón interino de peso ligero de UFC y ex campeón de WSOF reveló que tuvo un accidente de bicicleta 18 días antes de desafiar a Charles Oliveira por el título en mayo, y se ha tomado un tiempo libre para sanar su cuerpo desde la pelea. Aunque McGregor siempre ha sido un oponente deseado para él, Gaethje mencionó a Rafael Fiziev y Oliveira como posibles peleas de regreso.