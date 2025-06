Abdelaziz quiere dos peleas entre Harrison y Nunes con victoria en UFC 316

Si Kayla Harrison puede capturar el título de peso gallo femenino en UFC 316 , entonces parece que su recompensa será una pelea con la mejor atleta femenina en la historia de MMA, Amanda Nunes.

Cuando comenzó la promoción para que Harrison (18-1 MMA, 2-0 UFC) desafiara a Julianna Peña (11-5 MMA, 8-3 UFC) por el oro el sábado en el Prudential Center en Newark ( pago por evento de ESPN+ ), la ex campeona de dos divisiones Nunes, quien se retiró en junio de 2023, apareció en la primera fila para la primera conferencia de prensa entre los dos.

Poco después, se supo por qué Nunes estaba allí. Dijo que tenía la intención de retar a la ganadora de Peña vs. Harrison en una pelea de regreso, para la que aparentemente ya se está entrenando.

Según Ali Abdelaziz, representante de Harrison desde hace muchos años, de Dominance MMA, el plan no se limita a atraer a Nunes para una pelea. Dijo que quiere que su cliente, Harrison, derrote a Nunes en peso gallo y peso pluma femenino para que no quede ninguna duda sobre quién es superior.

«Esto es lo que quiero que haga, este es el plan: quiero que Kayla gane el título el sábado y que Amanda Nunes regrese. Pelearemos por este título de 145 libras. Kayla la vencerá en 145 libras. Amanda bajará a 135 libras. Kayla la vencerá en 135 libras, y entonces Kayla tendrá dos campeonatos de la UFC. Esto es lo que quiero hacer».

Claro que tenemos que hablar con la UFC y, por supuesto, con Julianna Peña. Es muy dura. No es fácil. No es fácil de vencer. Va a aguantar, va a aguantar mucho y va a ser dura. Pero es lo que me encantaría que Kayla hiciera, y después me gustaría que fuera a la WWE y que también consiguiera un título de la WWE. ¿Por qué no?