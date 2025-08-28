Abdelaziz: «Makhachev vs. Chimaev no tiene sentido, nunca sucederá»

Ali Abdelaziz cerró cualquier conversación sobre una posible súper pelea entre Islam Makhachev y Khamzat Chimaev.

Chimaev (15-0 MMA, 9-0 UFC) se alzó con el título de peso mediano con una actuación dominante sobre Dricus Du Plessis en UFC 319. Chimaev afirmó que la ruta más rápida para convertirse en el número uno libra por libra sería a través del recién ascendido peso wélter Makhachev, y muchos se entusiasmaron con el posible enfrentamiento.

Sin embargo, Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) restó importancia a esas conversaciones al afirmar que preferiría no abrir la puerta a ningún tipo de conflicto entre sus pueblos, y Abdelaziz coincide. Expuso múltiples razones por las que no cree que la pelea se lleve a cabo.

«Esto nunca sucederá. Primero que nada, Khamzat es demasiado grande. No creo que llegue nunca al peso wélter, y en cierto modo, como estos chicos, se conocen. Son de la misma región. Y, sinceramente, esta pelea no tiene ningún sentido. Creo que si Khamzat sube y quiere pelear en peso semicompleto, quizás tenga más sentido. Pero, en cierto modo, Khamzat tiene muchos contendientes que eliminar en la división antes de siquiera pensar en cambiar de peso. Hay que ser justo con todos los contendientes, y creo que defenderá su título.

El ex campeón de peso ligero Makhachev buscará capturar un segundo título de UFC cuando desafíe al campeón de peso welter Jack Della Maddalena más adelante en el año.