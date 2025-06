El japonés Aaron Wolf se une a New Japan Pro Wrestling y debutará en el Tokyo Dome el 4 de enero del próximo año. Es el primer medallista de oro japonés en judo en incorporarse a la lucha libre profesional.

El anuncio de su incorporación a la empresa del león y la firma de su contraro se dio mediante una conferencia de prensa, convocada por NJPW en la que estuvieron presentes el presidente Hiroshi Tanahashi y el propietario de Bushiroad, Takaaki Kidani, así como el propio Aaron Wolf.

Wolf anunció su retiro del judo el 10 de junio y sus planes de futuro ya estaban generando interés, sin pensarse que eligiría NJPW como su nuevo hogar. En la conferencia de prensa sobre su retiro, declaró:

Me gusta que me vean, así que todo eso es una opción. Me gustaría tener otra oportunidad para hablar.

En la conferencia de prensa de hace unos momentos, Wolf se reunió con el presidente Hiroshi Tanahashi y el propietario Takaaki Kidani y firmó el contrato de afiliación. NHK y varias emisoras comerciales también acudieron para cubrir la noticia, lo que sugiere la gran atención que ha generado. Debutará en el torneo Tokyo Dome el 4 de enero del próximo año.

El ex judoca (de padre estadounidense y madre japonesa) es aficionado a la lucha libre profesional desde hace mucho tiempo y fue comentarista invitado en el evento de NOAH en el Nippon Budokan el día de Año Nuevo de 2022. También recibió una entusiasta invitación cuando apareció en el canal de YouTube de Yuji Nagata. Sin embargo, esta vez, Wolf se unió a la empresa del león por su fuerte deseo de convertirse en luchador profesional.

Tras la firma del contraro, Wolf dijo:

Cuando era estudiante universitario, esperaba con ansias ver los episodios grabados de World Pro Wrestling todos los domingos. Me atraía la genialidad de los luchadores combatiendo solo con la ropa puesta y la forma diferente en que se presentaban del judo. Pensé que algún día, cuando no me arrepintiera ni tuviera cosas pendientes en el judo, me gustaría dedicarme a la lucha libre profesional.

Así como practiqué judo sin remordimientos, seguiré el camino de la lucha libre profesional, que siempre he anhelado. Si me preguntan por qué me dediqué a la lucha libre profesional, es porque me encanta. Creo que la lucha libre profesional se trata de mostrar cómo vives tu vida antes, durante y después del combate. También creo que la lucha libre profesional es una forma de expresarme como Aaron Wolf.

Entiendo que mi combate de debut en el Tokyo Dome el 4 de enero no es la norma, sino una excepción. He luchado en la cima del judo, pero como luchador profesional, empiezo desde cero. Consideraré cuidadosamente cómo pasar estos seis meses y haré todo lo posible sin perder un solo segundo. Ha pasado mucho tiempo desde que una superestrella se pasó a la lucha libre profesional.

En el pasado, ex luchadores de sumo como Wajima Hiroshi, Koji Kitao y Akebono se convirtieron en luchadores profesionales, y desde el mundo del judo, el medallista de plata olímpico de Barcelona, ​​Naoya Ogawa, también entró en el mundo de la lucha libre profesional. Los medallistas de oro en judo Hidehiko Yoshida y Satoshi Ishii hicieron la transición a las artes marciales mixtas, y esta será la primera vez en la historia que un medallista de oro japonés en judo haya hecho una transición completa a la lucha libre profesional.