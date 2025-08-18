Aaron Pico promete resurgir tras derrota en UFC 319

Se puede decir con seguridad que el debut de Aaron Pico en UFC no salió según lo planeado. Pero claro, su debut en MMA tampoco salió muy bien, y logró revertir la situación rápidamente.

Sin duda, eso es lo que el destacado luchador de 28 años buscará hacer tras ser noqueado en su primera pelea con la promotora, el evento coestelar de UFC 319 del sábado en el United Center de Chicago.

Pico (13-5 MMA, 0-1 UFC) aceptó la pelea contra su oponente de reemplazo en peso pluma, Lerone Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC), quien reemplazó a Movsar Evloev con apenas tres semanas de preaviso. Había ganado nueve de sus últimas diez peleas en Bellator antes de que la PFL cerrara la promoción, y la única derrota fue por lesión.

Llegó a la UFC como un agente libre de Bellator muy promocionado, como muchos otros antes que él, y Murphy terminó su noche con un codazo giratorio hacia atrás que probablemente será un contendiente para el Nocaut del Año.

Pico publicó el domingo en las redes sociales que su salud estaba bien y prometió que la experiencia de la derrota lo convertirá en un mejor luchador.

«Anoche no fue mi noche, así es la lucha. Estoy agradecido con mi equipo, mi familia y todos los que siguen apoyándome. Los que han estado ahí desde el primer día y mis nuevos seguidores, ¡los veo! Gracias. Tanto las victorias como las derrotas enseñan lecciones y volveré más fuerte, más ágil y mejor preparado. Gracias a todos los que me han enviado mensajes y me han informado; estoy bien de salud. Gracias por acompañarme. Mi historia no ha terminado».

Pico tuvo un récord de 13-4 bajo la bandera de Bellator, incluyendo una pelea bajo la marca PFL. Tiene 11 de sus 13 victorias por nocaut, incluyendo nueve nocauts. Llegó a su debut en la UFC con dos nocauts consecutivos en el primer asalto sobre Pedro Carvalho y Henry Corrales, pero habían pasado 18 meses desde su victoria sobre Corrales, su aparición más reciente.

En su debut en MMA en 2017, fue sometido en tan solo 24 segundos por Zach Freeman en Bellator NYC, en el Madison Square Garden. Fue una gran sorpresa tras una gran expectativa por Pico como el primer prospecto estrella de Bellator, a quien la compañía y su entonces propietaria, Viacom, planeaban convertir en una superestrella. Pico se hizo profesional en MMA sin una carrera universitaria de lucha libre. Tras terminar la preparatoria como el mejor luchador del país, prácticamente se convirtió en profesional al firmar contratos de patrocinio, incluyendo a la prestigiosa Nike.