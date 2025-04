Aaron Pico aspira al título de la UFC en 2026

Aaron Pico finalmente está en la UFC y tiene la mirada puesta en la cima. A principios de este mes, Pico finalizó su agencia libre y firmó un contrato multi-pelea con la UFC tras competir exclusivamente para Bellator durante las primeras 17 peleas de su carrera.

En una reciente entrevista en el podcast Pound 4 Pound con Kamaru Usman y Henry Cejudo, Pico reveló que casi llegó al octágono mucho antes.

“Mucha gente no sabe esto… la UFC también recibió una oferta. Recibieron una oferta, pero —no voy a entrar en muchos detalles— no estaba al tanto, así que firmé con Bellator. Estoy agradecido por todo lo que Scott Coker hizo por mí, Mike Hogan, Rich Chou, todos esos chicos fueron geniales y ahí fue donde aprendí, pero cuando firmé el contrato con Bellator, me hicieron saber que la UFC estaba interesada y dispuesta a trabajar conmigo. Y me ha llevado ocho años llegar hasta aquí. Así fue como sucedió todo…

Ya estamos aquí y el trabajo apenas empieza. No quiero un trofeo de participación en la UFC. Quiero un cinturón, y no pienso parar.