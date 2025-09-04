Aalyah Mysterio solía ser una figura habitual en la televisión de la WWE hace unos años, pero decidió dedicarse a sus estudios en lugar de a una carrera de lucha libre. Sin embargo, al igual que su padre Rey y su hermano Dominik, no ha ocultado sus raíces y su deseo de incursionar en el ring.

► Aalyah estuvo entrenando con su padre

Natalya publicó recientemente en su cuenta de Instagram una foto de su último entrenamiento en el Dungeon 2.0, revelando que Aalyah Mysterio había estado subiendo al ring con ellos. La joven de 24 años también estaba acompañada de otras estrellas de la WWE como Tyson Kidd, su padre Rey, Apollo Crews, Angelo Dawkins y B-Fab.

«Una noche de entrenamiento increíble en The Dungeon. Noches como esta me prenden fuego. Tanta pasión y generaciones de lucha libre en una misma sala. Fue un gran honor tenerte esta noche, @619iamlucha. Lecciones tras lecciones — @nativetatanka @tjwilson711 🙏»

Aalyah Mysterio también comentó sobre la experiencia de entrenar dentro del ring, y dejó claro que lo pasó genial: «¡Me lo pasé genial!».

Previamente, Rey Mysterio explicó que su hija Aalyah no se dedicó a la lucha libre (pese a aparecer un tiempo en pantallas), ya que estaba más centrada en sus estudios y quería dedicarse a la medicina. En todo caso, no sabemos si esta aparición se trata de algo puntual o simplemente para mantenerse en forma como cualquier otra persona lo haría, pero hay mucha expectativa si la joven se vuelve a involucrar en las pantallas de la WWE.