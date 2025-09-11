¿Se convertirá AAA en la tercera marca de WWE, por encima de NXT?

Este viernes, AAA tendrá su segundo evento en territorio estadounidense producido por WWE. Se trata de Worlds Collide: Las Vegas, que refuerza el fin de semana que celebra la Independencia de México, un fin de semana que también contará con la pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

En la más reciente edición del podcast Con Límite de Tiempo, del canal de YouTube de SuperLuchas, Apolo Valdés tuvo como invitado a Ernesto Ocampo, quien más que simplemente dar sus predicciones sobre el evento, analizó la evolución reciente de AAA, destacando que se está consolidando de manera tal, que tiene el potencial para convertirse en la tercera marca de WWE.

► AAA podría llegar a la televisión en Estados Unidos

— Ernesto Ocampo: «Algo importante que está pasando con AAA, con los eventos que han transmitido y con la percepción popular, es que genera mucho interés. Es un interés mayor, obviamente, que EVOLVE, y potencialmente mayor que NXT. Es probable que AAA, en el corto plazo, se convierta en la tercera marca de WWE».

— Apolo Valdés: «De hecho, dicen los fans que el mejor evento que ha habido en WWE en el año fue precisamente el anterior Worlds Collide».

— Ernesto Ocampo: «Sí, y es curioso, porque fue un evento que se enfocó en la lucha, no en las historias fuera del ring, que es lo que se ve principalmente en WWE. En WWE vemos rivalidades bien trabajadas que pueden llegar a ser emocionantes. Por ejemplo, Roman Reigns contra Cody Rhodes en WrestleMania, que fue algo de lo más importante de los últimos años, pero la verdad es que la lucha en sí fue mala, y casi cualquier lucha estelar de WWE es mala. Están descuidando al sector de los fans que les gusta la lucha, que es el sector de los fans que se ha ido a AEW, una empresa que está centrándose más en lo que se hace sobre el ring».

Comentó también que a la estrategia de AAA para expandirse en Estados Unidos mediante la producción de eventos para televisión y el uso de luchadores de WWE para atraer nuevos públicos.

«Esto es la punta de lanza. AAA puede convertirse realmente en la tercera marca de WWE. NXT no ha podido crecer porque tiene el problema de que apenas están creando una estrella, la llaman al elenco principal, y tienen que empezar de ceros. NXT tiene muy buenas historias, está muy bien manejada por Shawn Michaels, tienen quizá los mejores finales que hay en la industria de la lucha en la actualidad. Pero la verdad es que a nadie le interesa NXT, porque no son auténticos. Se siente muy muy mecánico todo, porque la mayoría son jóvenes que están empezando, y cuando empiezan a despuntar, se van. En cambio, AAA tiene otro sabor, tiene estrellas con más experiencia, tiene veteranos, tiene otro tipo de personajes, y en una de esas, si consiguen un buen contrato de televisión, van a desbancar totalmente a NXT», finalizó.