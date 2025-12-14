AAA se suma a la despedida de John Cena con emotivo homenaje previo a su última lucha

En la antesala de la última lucha de John Cena como competidor activo, programada para esta noche en WWE Saturday Night’s Main Event, la Lucha Libre AAA Worldwide se sumó a la despedida del ícono estadounidense con un emotivo homenaje difundido en redes sociales.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, la empresa mexicana reunió a varias de sus figuras para expresar mensajes de respeto, admiración y agradecimiento hacia quien marcó una era en la lucha libre a nivel global.

► AAA agradece a John Cena

Bajo el hashtag #ThankYouCena, los luchadores aparecen uno a uno enviando su reconocimiento, algunos replicando el característico saludo militar o mostrando carteles dedicados al 16 veces campeón mundial.

Entre los talentos que participaron en el tributo se encuentran La Parka, Mr. Iguana, Flammer, Colmillo de Plata, Galeno del Mal, Garra de Oro, Laredo Kid, El Fiscal, Sansón, Faby Apache, La Hiedra, Forastero, Hijo del Vikingo, Mecha Wolf y Pimpinela Escarlata, reflejando la diversidad generacional y estilística de la “Caravana Estelar”.

Desde México 🇲🇽 y AAA: Gracias, John Cena 🫡 #ThankYouCena pic.twitter.com/TJFcUAQ7Rl — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 13, 2025

El mensaje que acompañó la publicación fue breve pero contundente: “Desde México y AAA: Gracias, John Cena”, texto que rápidamente generó miles de interacciones y comentarios por parte de aficionados que reconocieron la huella del luchador estadounidense dentro y fuera del ring.

► John Cena se despide de la lucha libre

Este gesto de AAA se suma a los múltiples homenajes que Cena ha recibido en los últimos días por parte de WWE, otras promociones, celebridades y colegas de distintas partes del mundo, todos coincidiendo en destacar su legado, profesionalismo y capacidad para trascender fronteras. La lucha libre mexicana, así, también se une a la despedida de una figura que dejó una marca imborrable en la industria.