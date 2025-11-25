AAA se emitirá por FOX en México y Latinoamérica

En una muy buena noticia para todos los fans de la lucha libre mexicana, se ha podido saber cuál ha sido el siguiente gran paso de WWE para que su empresa, AAA, pueda tener un aumento mayor de popularidad. Y es que, se emitirá en televisión totalmente gratis, en una de las cadenas más importantes de México y Latinoamérica.

A través de un comunicado de prensa emitido en el sitio web oficial de WWE, se anunció que WWE logró llegar a un acuerdo con FOX para empezar a emitir los eventos televisivos de AAA, así como sus PPVs como Triplemanía, totalmente gratis, desde el 2026. Este es el comunicado de prensa:

► AAA se emitirá en FOX desde el 2026, en México y Latinoamérica

“Desde 2026, FOX fortalece su oferta deportiva en México con la incorporación de Lucha Libre AAA Worldwide.

«Ciudad de México, 25 de noviembre de 2025: Fox Corporation continúa fortaleciendo su presencia en México con la incorporación de la promotora líder de lucha libre mexicana, AAA, a su portafolio de contenido deportivo. Con este nuevo activo, FOX amplía su oferta y reafirma su compromiso de brindar al público mexicano la mejor programación deportiva nacional e internacional.

«A través de esta alianza, FOX transmitirá los eventos principales de AAA, incluidos Premium Live Events como Triplemanía, donde las máximas estrellas de la lucha libre mexicana —Rey Mysterio, Dominik Mysterio, Psycho Clown, Pagano, Octagón Jr., Rey Fénix, Mr. Iguana, Vikingo, Lola Vice, Penta, La Parka, Dragon Lee y El Grande Americano— ofrecerán combates llenos de emoción, adrenalina y espectáculo. Además de México, FOX transmitirá AAA en Centroamérica y Sudamérica (excepto Brasil).

«“Este acuerdo con AAA representa un paso importante en nuestra estrategia para continuar construyendo una oferta deportiva diversa y relevante para la audiencia mexicana. La lucha libre es una parte esencial de la cultura y la pasión en México; estamos muy orgullosos de llevar sus historias e ídolos a millones de hogares en todo el país”, afirmó Luis Maldonado, Director Ejecutivo de Programación y Mercadotecnia en FOX México.

«“Estamos muy entusiasmados de asociarnos con FOX, una marca que comparte nuestra visión de innovación y entretenimiento”, señaló Patrick Dooley, SVP de Estrategia Global y Operaciones Creativas en WWE. “Esta alianza llevará a AAA a nuevas audiencias y elevará el entretenimiento deportivo mexicano a otro nivel.”

«Rey Mysterio, aclamado ícono de la lucha libre cuya carrera legendaria comenzó en AAA, agregó: “AAA ha sido parte de mis raíces desde el primer día, y verla llegar a nuevas audiencias en FOX en México me llena de orgullo y emoción. La lucha libre es parte de nuestra cultura, y llevar estas historias a un público más amplio es solo el comienzo: el futuro de AAA es más brillante que nunca.”

«El contenido de AAA estará disponible en todas las plataformas de FOX, incluido el canal FOX en Tubi (disponible gratis en formato AVOD), el canal FOX de televisión de paga y la plataforma SVOD FOX One, garantizando que los fanáticos puedan disfrutar la emoción de la lucha libre en cualquier momento y lugar.

«Con la integración de AAA, FOX fortalece un catálogo que ya incluye futbol nacional e internacional, con partidos de la Liga MX, la Premier League, la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Coppa Italia y más; así como beisbol, automovilismo, pádel y otros deportes de alto impacto.

«FOX Latinoamérica inició operaciones en México en junio de 2025 con la adquisición de Caliente TV, y desde entonces ha ampliado su presencia con derechos exclusivos y alianzas estratégicas que consolidan su posición como uno de los principales proveedores de contenido deportivo en el país”.

Por su parte, el actual Director Creativo de Contenido de WWE, Triple H, reaccionó así a la noticia:

“La alianza entre WWE y Lucha Libre AAA sigue mostrando lo mejor de la lucha libre y honrando la historia y el legado de esta cultura increíble.

«Y a partir de 2026, nuestras superestrellas, nuestros fanáticos y nuestra industria tendrán la oportunidad extraordinaria de asociarse con @somos_FOX en México, Centroamérica y Sudamérica.

«Estoy increíblemente orgulloso de este equipo. Este ha sido un proyecto impulsado por la pasión y que ha crecido gracias a la colaboración entre ambas compañías. Esperamos con muchas ganas el 2026 y lo que venga después”.