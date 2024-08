Lucha Libre AAA pudo haber comprado ECW

Aunque muchos no lo creen, hubo un momento en que pudo haber una ECW en México, especialmente cuando Lucha Libre AAA estuvo cerca de comprar los derechos de la empresa.

En el más reciente episodio del Podcast de SÚPER LUCHAS, el Editor en Jefe, Ernesto Ocampo, habló sobre la etapa en que se creó X-LAW, una empresa pionera en lo que ahora se conoce como lucha extrema. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, se acercaron a AAA con un par de propuestas, una de ellas una poco común: comprar ECW.

Fue en el año 2000, cuando la empresa estadounidense ya enfrentaba problemas económicos, que surgió la idea. En ese momento, Ernesto Ocampo, junto a Manuel Flores y el luchador El Dólar, tenían en mente algo del estilo hardcore, el cual presentaron a Antonio Peña. Aunque la idea era crear una empresa, también pensaban en una facción «extrema».

► ECW México: Una empresa paralela o una facción

«Antes de llegar a formar la empresa (X-LAW), estuvimos considerando presentar un proyecto a Antonio Peña para crear ya sea una empresa paralela a AAA o una facción dentro de AAA con lucha hardcore. Conseguimos una cita gracias a El Dólar, quien la logró a través de Jesús Núñez. Fue bastante increíble que nos dieran la cita, porque hablar con Antonio Peña era muy difícil en esos tiempos«.

Siendo un joven de 23 años con una idea interesante, se la presentó a Peña, pero éste la rechazó, pues ya tenía cimentadas sus ideas, facciones y demás.

«Obviamente, en ese tiempo yo era muy joven. Los jóvenes a veces piensan que saben más. Es absurdo pensar que yo podría tener ideas que deslumbraran a Antonio Peña o que pudiera obtener un trabajo como programador. Fue hasta tonto.

«Peña no parecía interesarse cuando le explicaba que una de las ideas era hacer una facción dentro de AAA y me explicó por qué no funcionaba. Él ya tenía lo que a la gente le gustaba, como los Vipers. Aunque muchos de los conceptos que tenía podían parecer malos, absurdos o quizá ‘nacos’, eso era lo que vendía y lo que le importaba. Él conocía al público al que iba dirigido».

►Paul Heyman ofreció ECW a Antonio Peña

A pesar del rechazo, Ernesto Ocampo no se rindió y buscó convencerlo de adoptar el estilo hardcore, incluso proponiendo comprar ECW.

«También le mencioné la posibilidad de comprar ECW, dado que ya estaba en problemas financieros. Me dijo entonces: ‘Paul E. ya me habló y me ofreció ECW por 1 millón de dólares’. Le pregunté por qué no la compraba y respondió que no le interesaba. ‘AAA vale mucho más que ECW. ECW no está generando dinero y nunca lo hará porque es un concepto que no vende. No es para las masas; la gente quiere divertirse, no espantarse con las luchas’. Obviamente, tenía razón, pero en ese momento no lo veía así».

Así, de haber aceptado Antonio Peña, AAA habría adquirido contratos y toda la videoteca de ECW, algo que más adelante hizo WWE. Sin embargo, esa marca en México no significaba mucho para la mayoría de los aficionados, siendo algo de nicho. Finalmente, se perdió la oportunidad de tener ECW en México.

Tras el rechazo de Antonio Peña, Ocampo siguió adelante y más tarde creó lo que llegó a conocerse como X-LAW.

Claro que Antonio Peña sí tomó en cuenta las ideas, creando el estilo «AAA Al Extremo» en 2001, etapa en la cual, lo más recordado, fue el accidente donde Charly Manson casi pierde la vida.

Para conocer esta y más historias, escucha el Podcast de SÚPER LUCHAS, con Ernesto Ocampo y Milton Eloir.