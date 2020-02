Una gran afluencia de aficionados se registró el sábado 8 de febrero, en la segunda fecha de la gira «Nacemos para luchar» que se presentó en la hermosa ciudad de Querétaro, donde se dio el reencuentro de Los Psycho Circus.

Antes de ello, los jóvenes Myzteziz Jr. y Octagón Jr. se impusieron en una triple amenaza a la Familia Real (Hijo de LA Park y LA Park Jr.) y a la dupla de Súper Fly y Villano III Jr.

Myzteziz fue el artífice de la victoria, pero fue atacado de nueva cuenta por Argenis, mientras que Parka Negra se fue sobre Hijo de LA Park.

Sorprendentes lucieron los técnicos Hijo Del Vikingo, Puma King y Rey Horus ante los Mercenarios (Rey Escorpión, Taurus y Texano Jr.) que aún batallan por una oportunidad por el título de tercias.

Monster Clown fue el luchador sorpresa, aunque se anunció al inicio de la función. Esta es la primera lucha de los Psycho Circus como equipo desde septiembre de 2017, cuando se presentaron en una función en la Arena López Mateos en Tlalnepantla. Aunque batallaron, los Psycho Circus resistieron los embates del Nuevo Poder del Norte y su mejor coordinación les permitió llevarse el triunfo por conducto de Monsther Clown.

En el turno estelar, no estuvo presente Dr. Wagner Jr., a pesar de que en el transcurso de la semana aseguró que asistiría a este último compromiso con la empresa. En su lugar apareció Laredo Kid, quien fue ovacionado por su reciente participación en el reality Exatlón México; pero fue atacado por Los nuevo Ingobernables.

LA Park dijo que Laredo Kid decepcionó la lucha al no ganar en Exatlón, mientras que Rush dijo que su hermano Dragon Lee era una estrella mucho más grande. Averno intervino atacando al Pentagón Jr. y Los Ingobernables se apoderaron de las máscaras de Fénix y Laredo para llevarse la victoria.

Psycho Circus salvaron a Lucha Brothers y desafiaron a Los Ingobernables.

Los resultados completos son:

AAA «Nacemos para Luchar», 08.02.2020

Auditorio Municipal General José María Arteaga, Querétaro, Querétaro

1. Drago Kid, Iron Kid y Laredo Boy vencieron a Látigo, Low Rider y Parkita Negra(9:03) con Huracanrana de Drago Kid sobre Latigo

2. Big Mami, Dinastía, Mr. Iguana vencieron a La Hiedra, Lady Maravilla y Parka Negra(8:22) con twisting splash de Dinastía sobre Parka Negra

3. Myzteziz Jr. y Octagón Jr. derrotaron a Hijo de LA Park y LA Park Jr. y a Súper Fly y Villano III Jr. (12:24) con un moonsault powerslam de Myzteziz sobre Villano III

4. Hijo Del Vikingo, Puma King y Rey Horus vencieron a Rey Escorpión, Taurus y Texano Jr. (13:18) con un Cuerno de Vikingo sobre Taurus

5. Monsther Clown, Murder Clown y Psycho Clown vencieron a Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana (9:31) con un neckbreaker slam de Monsther Clown sobre Mocho Cota Jr.

6. La Bestia Del Ring, LA Park y Rush Toro Blanco vencieron a Laredo Kid, Fénix y Pentagón Jr.(18:12) con toque de espaldas de LA Park y Bestia sobre Laredo Kid y Fenix