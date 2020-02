Tras varios años de ausencia, AAA Worldwide Lucha Libre regresa a Guadalajara con una función grabada para la televisión, como parte de su gira «Nacemos para Luchar«.

Será este sábado 22 de febrero cuando los elementos de la Caravana Estelar, hagan acto de presencia en el Domo Panamericano del Parroquia San Rafael, en el corazón de la Perla Tapatía.

La última vez que Triple A se presentó con un evento de tal magnitud ocurrió en 2011 en la Plaza de Toros Nuevo Progreso con «Verano de Escándalo». En 2019, «Conquista Total» tocó puerto pero en Zapopan, municipio aledaño a Guadalajara, por lo que resulta relevante este retorno a la capital jaliscience.

En el turno estelar, los reencontrados Psycho Circus (Monsther Clown y Murder Clown) harán equipo con Pagano para hacer frente al equipo Ingobernable integrado por La Bestia Del Ring, LA Park, Rush Toro Blanco. En la pasada función de Querétaro, los Psycho Circus declararon la guerra a la facción Ingobernable, por lo que la violencia se ha desatado.

Para el turno semifinal habrá una triple amenaza de parejas, donde Lucha Brothers (Pentagón Jr. y Fénix), actuales monarcas de la categoría, enfrentarán a la dupla de Daga y Taurus y al equipo de Laredo Kid y Puma King. Existe la posibilidad que de este combate surja un equipo retador.

Los consentidos de la afición, Hijo Del Vikingo, Myzteziz Jr. y Octagón Jr. deberán hacer causa común para enfrentar a la amenaza que representan Averno, Chessman y Rey Escorpión. Hijo del Vikingo y el rudo de Guaymas, continúan con su rivalidad de cara a «Rey de Reyes 2020».

La Familia Real (Hijo de LA Park y LA Park Jr. ) se medirán en una triplea amenaza ante Argenis y Australian Suicide y el dúo de Parka Negra y Súper Fly.

Así que ya lo saben, amigos de Guadalajara, «Nacemos para luchar» llega a su ciudad y no se lo pueden perder.

El cartel completo queda así:

AAA «Nacemos para Luchar», 22/02/2020

Domo Panamericano del Parrquia San Rafael, Guadalajara, Jalisco

1. Aramis y Draztick Boy vs. Arez y Látigo

2. Lady Shani, Máscarita Sagrada y Niño Hamburguesa vs. Demus, La Hiedra y Lady Maravilla

3. Hijo de LA Park y LA Park vs. Argenis y Australian Suicide vs. Parka Negra y Súper Fly

4. Hijo Del Vikingo, Myzteziz Jr. y Octagón Jr. vs. Averno, Chessman y Rey Escorpión

5. Fénix y Pentagón Jr. vs. Daga y Taurus vs. Laredo Kid y Puma King

6. Monsther Clown, Murder Clown y Pagano vs. La Bestia Del Ring, LA Park y Rush Toro Blanco