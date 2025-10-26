Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Psycho Clown y Pagano retuvieron el Campeonato Mundial de Parejas AAA ante Sansón y Forastero, tras vencerlos en una muy buena y entretenida lucha extrema.

Sin embargo, mientras celebraban, las luces se pagaron. Una mecedora apareció en la rampa y Erick Rowan, Dexter Lumis, Joe Gacy y Nikki Cross aparecieron para rodear el ring. Erick Rowan atacó con doble lazo al cuello a Psycho Clown y Pagano y luego, metieron sillas al ring para que Lumis y Gacy le dieran fuertes silletazos a los actuales monarcas.

► Momento clave del ataque de The Wyatt Sicks a Psycho Clown y Pagano en AAA Héroes Inmortales 2025

The Wyatt Sicks pusieron varias sillas sobre Pagano y Psycho Clown, y Erick Rowan corrió a las sogas y les cayó encima con una plancha. Rowan arrojó fuera del ring a Psycho y Pagano recibió un bombazo de Lumis y Gacy contra varias sillas.

► ¿Y ahora qué?

The Wyatt Sicks tomaron los Campeonatos Mundiales de Parejas AAA y los elevaron en alto ante la sorpresa y aplausos de los fanáticos. ¿Cuándo lucharán ante Psycho Clown y Pagano? No se sabe, pero estén pendientes a SÚPER LUCHAS.