AAA Héroes Inmortales 2025: Psycho Clown y Pagano retuvieron ante Sansón y Forastero

Esta noche, en la segunda lucha del PPV AAA Héroes Inmortales, vimos cómo los Campeones Mundiales de Parejas AAA, Psycho Clown y Pagano, vencieron y lograron defender su título ante Sansón y Forastero de La Nueva Generación Dinamita.

Sansón y Forastero respondieron al reto abierto de los payasos, y estos accedieron a luchar, pero en una lucha extrema. Ambos se empezaron a dar con todo, la Nueva Generación Dinamita atacó con palazos de kendo a Psycho Clown y Pagano, a quien le dieron patadas en la cabeza. Esto, tras resistir el ser atacados con bates con púas.

► Así fue la lucha entre Psycho Clown y Pagano vs. Sansón y Forastero

Los Dinamita sacaron una mesa debajo del encordado, la metieron al ring y lograron dominar por buenos minutos en el inicio de la contienda, con un doble supléx sobre Clown y hasta rompieron la mesa con el cuerpo de Psycho aplicando La Catapulta Dinamita. Pagano evitó la derrota de su equipo.

Clown y Pagano volvieron a traer sus bates con púas y le clavaron las púas sobre la espalda a sus rivales. Luego, Psycho y Pagano volaron con topes suicidas sobre sus rivales, emocionando a los aficionados.

Psycho y Pagano iban a ganar, pero «El Mesías» Ricky Banderas y Mecha Wolf sacaron al réferi y le dieron duro a los payasos, hasta que los Psycho Circus (Dave the Clown, Murder Clown y Panic Clown) aparecieron para salvar a Psycho Clown y Pagano.

► Momento clave entre Psycho Clown y Pagano vs. Sansón y Forastero

Los fans corearon «¡Lucha extrema!» y el final llegó. Psycho Clown y Pagano pusieron dos mesas juntas y Sanson y Forastero quisieron aplicarle un supléx a estos, pero Psycho y Pagano los sorprendieron y los hicieron atravesar la mesa al castigarlos con doble Michinoku Driver y así llegó el toque de espaldas para retener.

► ¿Y ahora qué?

Pues La Nueva Generación Dinamita no le pudo cumplir a Dorian Roldán y El Ojo, quienes asntes de la lucha, les pidió traer de regreso a casa el título.