AAA Héroes Inmortales 2025: Lola Vive venció a Chik Tormenta

En una muy buena lucha, en donde sus estilos se combinaron bastante bien, la cubana-americana Lola Vice, logró obtener una buena victoria ante la reconocida luchadora mexicana, Chik Tormenta.

► Momento clave de Lola Vice vs. Chik Tormenta

Chik Tormenta dio lo mejor de sí, hasta atacó con una potente meteora a su rival, pero Lola Vice demostró su gran agilidad y flexibilidad y logró ganarle tras conectarle su sentón con la cola varias veces en la cara a Chik Tormenta en el esquinero, y luego, rematarla con su puñetazo giratorio.

► ¿Y ahora qué?

Sin duda alguna, Lola Vice con estas victorias, está cada vez más cerca de ganar el Campeonato Reina de Reinas AAA. Ya veremos qué pasará con ella y lo estaremos informando aquí en SÚPER LUCHAS.

