AAA Héroes Inmortales 2025: Dominik Mysterio venció a Dragon Lee

Esta noche, en el evento estelar del PPV AAA Héroes Inmortales 2025, presentado por WWE y TKO, vimos cómo el actual Campeón Intercontinental WWE y Megacampeón AAA, Dominik Mysterio, logró retener el Megacampeonato AAA tras vencer a Dragon Lee, quien es la mitad de los Campeones Mundiales de Parejas AAA, junto con AJ Styles.

Dragon Lee se llevó con una corbata a Dominik, lo llevó al esquinero, saltó desde las sogas y le cayó en toda la cara con patadas voladoras. Dom luego sacó del ring a Dragon Lee y lo arrojó contra las escaleras metálicas, para caerle encima con un gran tope suicida.

► Así fue Dominik Mysterio vs. Drago n Lee en AAA Héroes Inmortales 2025

Los fans corearon rápidamente «¡Esto es lucha!«, mientras Dominik le dio un raquetazo a Dragon Lee en el esquinero, bailó como Peso Pluma y con patadas voladoras, casi se lleva la victoria.

Dragon Lee reaccionó y pateó a Dominik en el abdomen, también bailó domo el Doble P, pero recibió un codazo a la cara. Dom le rompió la máscara a Dragon Lee en el esquinero, luego lo dejó de cabeza colgando y lo pateó varias veces, para luego rematarlo con doble patada voladora y obtener una cuenta en dos.

Dom atacó con un Canadian Destroyer a Dragon Lee y tras conectarle el 619, por poco se lleva la lucha. Dragon Lee evitó la tercera palmada del réferi, El Suavecito.

Dragon Lee iba a hacerle una corbata a Dom, pero no pudo tomar bien a Dominik, y se cayó durísimo contra el suelo de ringside, tras pegarse duramente en la ceja del ring, pero pudo continuar.

Dragon Lee reaccionó y con una catapulta arrojó a Dom sobre la mesa de transmisión de Roberto Figueroa y José Manuel Guillén. La mesa quedó lastimada, aunque no se rompió del todo.

Dragon Lee se arrojó con un tremendo, potente y veloz tope suicida que conectó de lleno a Dominik Mysterio y ahora sí se rompió la mesa. Los fans se emocionaron y empezaron a corear «¡Esto es lucha!»

Dominik tomó el martillo con el que se golpea la campana, se lo puso en el pantalón, luego, Dom evitó el Fuego del Dragón y envió al réferi para conectar al enmascarado. Dragon Lee y Dom se pusieron a luchar entre los fans, hasta Dragon Lee le arrojó una cerveza a Dom en la cara.

Dragon Lee se subió al segundo piso del Gimnasio Juan de la Barrera y voló con una hermosa plancha, imitando el vuelo de un dragón, para caerle encima al «Dirty Dom» y emocionar a todos.

► Momento clave de la victoria de Dominik Mysterio ante Drago n Lee en AAA Héroes Inmortales 2025

Dragon Lee arrojó a Dominik al ring, le hizo el Candado Dragón, pero la cuenta llegó solo a dos. Dominik luego se puso el martillo en la bota, pero Dragon Lee evitó el 619 y le quitó la bota cargada a Dominik. Luego de esto, el réferi le quitó el martillo a Dragon Lee y no vio cuando Dom le dio con la bota en la cara a Dragon Lee. Dom se lanzó con su Plancha Sapito para obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Dominik Mysterio está imparable, imbatible, tanto en WWE como en AAA. Solo alguien puede destronarlo, y ese es Alberto del Río, a quien los fans de AAA pidieron coreando su nombre al inicio de la función. Mientras los fans arrojaban monedas al ring para premiar la lucha, El Hijo del Vikingo apareció. Dom lo atacó y buscó el 619, pero Dragon Lee lo conectó con el martillo.

El Grande Americano luego con sus potentes cabeazos voladores atacó a Hijo del Vikingo y Dragon Lee, y defender a su gran amigo, Dominik Mysterio, quien finalmente anunció que el 22 de noviembre, hará equipo para luchar ante Hijo del Vikingo y Dragon Lee en una nueva función de AAA desde esta misma arena, el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México.