AAA Guerra de Titanes 2025: Psycho Circus vencieron a The Wyatt Sicks

Esta noche, en el evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentado por WWE y AAA, vimos cómo Pagano y Psycho Clown se enfrentaron a The Wyatt Sicks en una lucha denominada Carnaval de la Destrucción.

Los Wyatts salieron del ring justo al sonar la campana y tras bambalinas se encontraron en el piso toda una especie de feria, de carnaval, con más payasos junto a la escenografía. Psycho Clown retó a meterse en una casita inflable a alguno y Joe Gacy se entró, pero fue mandado a volar por los aires. El resto del Psycho Circus apareció y se armó una guerra.

► Así fue el Carnaval de la Destrucción en AAA Guerra de Titanes 2025

Mascarita Sagrada apareció con un palo y atacó a los Wyatts hasta que Joe Gacy le dio una patadota a la cara del mini. Un payaso le pasó un montón de globos a Erick Rowan y fue golpeado, pero Murder Clown y Dave the Clown atacaron a los Wyatts en esta lucha que fue un concepto distinto.

Rowan hizo atravesar la carpa de una tienda a Pagano y a la vez romper la mesa con un poco de cosas relacionadas con la fiesta, con el carnaval, globos y mucho más.

Pimpinela Escarlata besó apasionadamente a Joe Gacy y hasta Dexter Lumis tuvo que detener a Gacy, quien enloqueció. Luego, la guerra contra los payasos siguió.

A los pocos minutos, todos llevaron la lucha al cuadrilátero, en donde The Wyatt Sicks, encabezados por Uncle Howdy, atacaron brutalmente a Psycho Clown.

Erick Rowan y Murder Clown, en duelo de gigantes, intercambiaron puñetazos hasta que Murder cargó a Rowan, pero este logró zafarse y darle una patadota giratoria a la cara.

Uncle Howdy soltó a Psycho y no le hizo la Sister Abigail porque Pagano llegó con un palo de kendo y atacó a todos. Luego, pateó a Rowan y lo mandó a volar para romperlo con el palo de kendo. Los Psycho Circus ahora se divirtieron con Rowan y lo mandaron a volar fuera del encordado.

Dave the Clown y Pagano con lindos topes suicidas cayeron sobre Lumix y Gacy. Murder voló con plancha cruzada sobre el gigante Rowan.

Psycho Clown con La Casita casi vence a Bo Dallas, pero el Uncle Howdy sobrevivió y lo castigó con lazo al cuello. Luego, le dio patadas a Pagano en la ceja del ring. Lumix y Howdy recibieron varios cinturonazos de Psycho Clown, quien se rasgó la piel y cambió de máscara.

► Momento clave

Por error, Dexter Lumis conectó a Uncle Howdy y este cayó junto con Pagano para romper una mesa fuera del ring. Con su Psycho Estrella, un azotón contra la mesa, Psycho Clown logró hacerle el toque de espaldas a Dexter Lumis y ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

A los fans, sin duda alguna, les encantó esta lucha y este concepto, ojalá haya más luchas así. Ya veremos qué pasa, pues se ve una rivalidad interesante, los Psycho Circus están a la altura de The Wyatt Sicks.