AAA Guerra de Titanes 2025: Psycho Circus vencieron a The Wyatt Sicks

por
AAA Guerra de Titanes 2025 Psycho Circus Pagano

Esta noche, en el evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentado por WWE y AAA, vimos cómo Pagano y Psycho Clown se enfrentaron a The Wyatt Sicks en una lucha denominada Carnaval de la Destrucción.

Los Wyatts salieron del ring justo al sonar la campana y tras bambalinas se encontraron en el piso toda una especie de feria, de carnaval, con más payasos junto a la escenografía. Psycho Clown retó a meterse en una casita inflable a alguno y Joe Gacy se entró, pero fue mandado a volar por los aires. El resto del Psycho Circus apareció y se armó una guerra.

AAA Guerra de Titanes 2025 Erick Rowan Dexter Lumis
AAA Guerra de Titanes 2025 Erick Rowan Dexter Lumis

► Así fue el Carnaval de la Destrucción en AAA Guerra de Titanes 2025

Mascarita Sagrada apareció con un palo y atacó a los Wyatts hasta que Joe Gacy le dio una patadota a la cara del mini. Un payaso le pasó un montón de globos a Erick Rowan y fue golpeado, pero Murder Clown y Dave the Clown atacaron a los Wyatts en esta lucha que fue un concepto distinto.

Rowan hizo atravesar la carpa de una tienda a Pagano y a la vez romper la mesa con un poco de cosas relacionadas con la fiesta, con el carnaval, globos y mucho más.

Pimpinela Escarlata besó apasionadamente a Joe Gacy y hasta Dexter Lumis tuvo que detener a Gacy, quien enloqueció. Luego, la guerra contra los payasos siguió.

A los pocos minutos, todos llevaron la lucha al cuadrilátero, en donde The Wyatt Sicks, encabezados por Uncle Howdy, atacaron brutalmente a Psycho Clown.

Erick Rowan y Murder Clown, en duelo de gigantes, intercambiaron puñetazos hasta que Murder cargó a Rowan, pero este logró zafarse y darle una patadota giratoria a la cara.

Uncle Howdy soltó a Psycho y no le hizo la Sister Abigail porque Pagano llegó con un palo de kendo y atacó a todos. Luego, pateó a Rowan y lo mandó a volar para romperlo con el palo de kendo. Los Psycho Circus ahora se divirtieron con Rowan y lo mandaron a volar fuera del encordado.

Dave the Clown y Pagano con lindos topes suicidas cayeron sobre Lumix y Gacy. Murder voló con plancha cruzada sobre el gigante Rowan.

Psycho Clown con La Casita casi vence a Bo Dallas, pero el Uncle Howdy sobrevivió y lo castigó con lazo al cuello. Luego, le dio patadas a Pagano en la ceja del ring. Lumix y Howdy recibieron varios cinturonazos de Psycho Clown, quien se rasgó la piel y cambió de máscara.

► Momento clave

Por error, Dexter Lumis conectó a Uncle Howdy y este cayó junto con Pagano para romper una mesa fuera del ring. Con su Psycho Estrella, un azotón contra la mesa, Psycho Clown logró hacerle el toque de espaldas a Dexter Lumis y ganar la lucha.

► ¿Y ahora qué?

A los fans, sin duda alguna, les encantó esta lucha y este concepto, ojalá haya más luchas así. Ya veremos qué pasa, pues se ve una rivalidad interesante, los Psycho Circus están a la altura de The Wyatt Sicks.

AAA Guerra de Titanes 2025 Psycho Circus Pagano
AAA Guerra de Titanes 2025 Psycho Circus Pagano
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos