AAA Guerra de Titanes 2025: Las Tóxicas caen ante Natalya, Faby Apache y Lola Vice

Esta noche, en la quinta lucha del evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentada por AAA y WWE, vimos cómo Las Tóxicas, Flammer, La Hiedra y Lady Maravilla, se enfrentaron a Faby Apache, Natalya y Lola Vice.

La lucha fue bastante interesante, pues Las Tóxicas no solo mostraron su gran belleza, sino sus poderosas técnicas de villanas.

► Así fue la lucha de mujeres en AAA Guerra de Titanes 2025

Lola Vice fue la más golpeada en los primeros minutos de la lucha, demostrando ser la más inexperta de su equipo, pero no sin talento, sino por falta de las grandes luchas que han tenido Natalya y Faby Apache, antes rivales muy duras, y esta noche, muy amigas y haciendo buen equipo.

► Momento clave

Flammer luego fue castigada por su gran rival, Faby Apache. El final llegó cuando Faby enganchó los brazos de Flammer en su nuca y le hizo un tremendo Dragon Súplex para obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Pues esta rivalidad no parece haber terminado aquí, hay varias cosas interesantes que se pueden hacer, y Las Tóxicas pueden querer tener revancha el próximo año.