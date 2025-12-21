AAA Guerra de Titanes 2025: Laredo Kid retuvo ante Je’Von Evans y Jack Cartwheel

Esta noche, en la cuarta lucha del evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentada por AAA y WWE, vimos cómo Laredo Kid puso en juego el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Je’Von Evans, la sensación de NXT, y el talentoso Jack Cartwheel.

Desde el inicio, la lucha estuvo caracterizada por velocidad, maromas, mortales y mucho más. Jack Carthweel saltó sobre las sogas y voló de una forma rarísima, de 450 grados, sobre Evans.

► Así fue la grtan defensa de Laredo Kid del Campeonato de Peso Crucero AAA en AAA Guerra de Titanes 2025

Laredo Kid con un tremendo piledriver sobre Cartwheel casi gana. Je’Vons se dirvió en el ring a lo grande, sonriendo a los fans y dando fuertes golpes a Laredo y superkicks, así como intercambio de machetazos al pecho y un tremendo cutter para hacerle castigar la cabeza sobre la ceja del ring al enmascarado.

Los fans corearon «¡Esto es lucha!«, con justa razón. Luego, con un increíble tope suicida, Evans castigó a Cartwheel, lo metió al ring y se lanzó con un tremendo Frog Splash de larga distancia, casi Coast to Coast, que casi le da la victoria.

► Momento clave

El final llegó con un tremendo Spanish Fly de Laredo Kid sobre Jack Cartwheerl para lograr hacerle la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Bueno, después de esta tremenda e increíble lucha, estos muchachos, Laredo Kid y Jack Cartwheel, harían maravillas en NXT y en el elenco estelar de WEW. ¿Por qué no verlos allí en este año nuevo 2026?