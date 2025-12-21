AAA Guerra de Titanes 2025: Hijo de Dr. Wagner Jr. venció y retuvo ante Ethan Page

Esta noche, en el evento premium AAA Guerra de Titanes 2025, presentado por WWE y AAA, vimos cómo el talentoso luchador mexicano Hijo de Dr. Wagner Jr., logró retener el Campeonato Latinoamericano AAA ante «All Ego» Ethan Page, actual Campeón de Parejas Mixtas AAA y Campeón Norteamericano NXT.

Tras sonar la campana, intercambiaron puñetazos. Ambos intentaron fuertes golpes, pero se contrarrestaron hasta que Hijo de Dr. Wagner Jr. le hizo un torniquete, le dio un puñetazo en el esquinero y lo azotó contra la lona.

► Así fue la lucha entre Ethan Page e Hijo de Dr. Wagner Jr.

Ethan Page fue dominado por varios minutos, recibió un cabezazo, un azotón de cara contra la lona y casi pierde el combate. El canadiense quedó viendo estrellas. Tras un lariat, el enmascarado con tremendo bombazo casi gana la contienda. Ethan logró quitarle y voltearle la máscara al mexicano.

► Momento clave

Ethan Page tomó el Campeonato Latinoamericano AAA. El Hijo del Tirantes se lo quitó y Page sacó una llave que estaba en la mesa del cronometrador y golpeó con la llave al mexicano, logrando una rodada a espaldas para ganar la lucha.

Los fans abuchearon a lo grande. Mr. Iguana apareció y le pidió a El Hijo del Tirantes que revisara a Ethan Page. Hijo del Tirantes metió la mano en la ropa interior de Ethan Page y sacó la llave, por lo que se reinició la lucha. Con el Wagner Driver, Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo el Campeonato Latinoamericano AAA gracias a Mr. Iguana.

► ¿Y ahora qué?

Ethan Page quedó muy enojado, cuando se reinició la lucha, intentó atacar al enmascarado con una desnucadora y al mismo tiempo, amenazó a Mr. Iguana, así que la presencia de Ethan Page en AAA no se ha acabado.