LUCHA LIBRE AAA EN FOX .— La AAA inicia una nueva era televisiva con su primer evento de 2026, el cual dará seguimiento a una de las rivalidades más mediáticas de los últimos meses: Hijo del Vikingo contra El Grande Americano. Será una lucha en la que estará en juego una oportunidad por el Megacampeonato AAA, por lo que ambos saldrán a darlo todo. El ritmo vertiginoso del Vikingo intentará imponerse a la potencia del enmascarado. ¿Quién de los dos saldrá con el brazo en alto y ganará el derecho a enfrentar a Dominik Mysterio? La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

En otra lucha, la Reina de Reinas AAA, Flammer, se medirá a Lady Shani en un mano a mano no titular.

Además, La Parka, Mr. Iguana y Niño Hamburguesa se enfrentarán en una lucha de tercias a Abismo Negro Jr., Histeria y Taurus, en un choque de generaciones y personajes emblemáticos.

LUCHA LIBRE AAA en FOX 17 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8:00 pm, hora del centro