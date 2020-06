La pandemia del coronavirus ha afectado las funciones de lucha libre en todo el mundo y AAA no ha sido la excepción, parando desde marzo casi todas sus actividades. Por tal motivo, algunos luchadores han buscado eventos fuera de la empresa y uno de ellos es Daga quien incluso quiere defender con defender el Campeonato Latinoamericano AAA en la empresa Kaoz.

Daga ha tenido poca participación sobre el ring desde que se las funciones con público se suspendieron en México y en otras partes del mundo, por lo que no ha visto actividad en AAA, Impact y ningún otra empresa desde el mes de marzo, exceptuando a Lucha Libre Kaoz, donde apareció el pasado 14 de junio en un evento a puerta cerrada.

Si @luchalibreaaa no hace algo espero que @kaozluchalibre sea una plataforma en la cual me dejen apostar mi cinturón. No importa si es una de las lagartijas (nuevos talentos) o algún consagrado o de esos que se dicen leyendas. #eljefelostienepuestos

— DAGA (@Daga_wrestler) June 17, 2020