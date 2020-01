AAA Worldwide Lucha Libre se declaró lista para el magno arranque de su gira 2020 «Nacemos para luchar«, que tendrá lugar en el Pepsi Center WTC, el sábado 25 de enero.

Éste es el segundo año consecutivo donde la Caravana Estelar arranca sus actividades de nuevo año.

Será un interesante cartel conformado por seis luchas, donde la estelar será un confrontación de tercias. Los internacionales Lucha Brothers unirán fuerzas con el ídolo Psycho Clown para enfrentar a Rush, LA Park y La Bestia del Ring. Ésta será la primera ocasión que Rush y LA Park trabajen juntos luego del anuncio de su asociación.

En el turno semifinal, los espectaculares Aerostar, Drago y Pagano chocarán contra Blue Demon Jr., Chessman y Monsther Clown.

También se daré el esperado regreso de Myztezyz Jr, quien hará alianza con Aramis y Octagón jr. para enfrentar a la temible tercia del Nuevo Poder del Norte (Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana)

Además, habrá una sensacional batalla de apertura donde se disputará el Campeonato de Parejas Mixtas AAA, donde los actuales monarcas, Lady Maravilla y Villano III Jr. expondrán su cetro por séptima ocasión en una cuádruple amenaza.

No se lo pueden perder.

💥 No te pierdas el inicio de la gira 2020 #NacemosParaLuchar en #PCWTC💥 Boletos disponibles 👉https://t.co/KjL8gEbYPk pic.twitter.com/AAUxksQNSE — Pepsi Center WTC (@PepsiCenterWTC) January 20, 2020

El cartel completo queda así:

AAA «Nacemos para Luchar», 25.01.2020

Pepsi Center WTC, Benito Juárez, CDMX

1. Campeonato de Parejas Mixtas AAA: Lady Maravilla y Villano III Jr. (c) vs. Big Mami y Niño Hamburguesa vs. Dinastía y Lady Shani vs. Arez y Keyra

2. Máscarita Sagrada, Mr. Iguana, Taya vs Abismo Negro Jr., Demus, La Hiedra

3. Aramis, Myzteziz Jr., Octagón Jr. vs Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr., Tito Santana

4. Hijo Del Vikingo, Murder Clown, Puma King vs Rey Escorpión, Taurus, Texano Jr.

5. Aerostar, Drago, Pagano vs Blue Demon Jr., Chessman, Monsther Clown

6. Fénix, Pentagón Jr., Psycho Clown vs La Bestia Del Ring, LA Park, Rush Toro Blanco