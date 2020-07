La caravana de Lucha Libre AAA está de fiesta. Este 7 de julio, los luchadores Australian Suicide y Vanilla Vargas, anunciaron la llegada de un nuevo integrante a las filas de la familia de la Tres Veces Estelar, pues informaron que se encuentran esperando un hijo.

Por medio de sus redes sociales, los dos luchadores mostraron una foto donde muestran el ultrasonido de Vanilla, con lo que hacen oficial el embarazo, aunque aún no informan si están esperando un niño o una niña.

Por su parte, el australiano también mostró su alegría al saber que será padre y comenzará una nueva etapa de su vida.

Absolute pleasure to finally announce my biggest life accomplishments to everyone! @VanillaVargas and I are pregggggaaassss! I'll be taking high fives from the boys as long as we got that hand sanitizer strapped! #quarantinebaby pic.twitter.com/VNQzz3S3DN

— Australian Suicide (@Ozsuicideaaa) July 7, 2020