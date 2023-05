A White le gusta la idea de Jones vs Fury en UFC

Aunque no siempre están de acuerdo, Jon Jones cuenta con el apoyo de su promotor, el presidente de la UFC Dana White, en su enfrentamiento con Tyson Fury.

Los dos pesos pesados de los deportes de combate chocaron recientemente en las redes sociales, donde se enzarzaron en un largo tira y afloja. La disputa se desencadenó después de que el comentarista de la UFC y cómico Joe Rogan dijera que Jones vencería sin duda a Fury en una pelea callejera, algo que no sentó nada bien al campeón de boxeo. Ahora, a pocos días de distancia, White ha dado su opinión sobre el drama.

“Jon Jones es el tipo más malo del planeta”, dijo White en una entrevista con Bro Bible. “No hay debate, no se puede negar. Sí, no hay debate. No me importa lo que digan o cómo traten de darle la vuelta. Muchas de estas cosas son clickbait. Ya sabes cómo soy: Si Tyson Fury realmente quiere pelear con Jon Jones en la UFC, haré que suceda. Esto es lo mío: Ahora mismo, Tyson, si vas en serio, házmelo saber. Tyson y yo tenemos una buena relación. Me gusta Tyson Fury”.

Cuando se le preguntó quién ganaría en una pelea, White no hizo una elección. Después de todo, hablar es barato, que casi siempre es el caso con cualquier mención de la UFC involucrarse con una pelea cruzada. En este caso, White dijo que está dispuesto a ofrecer un contrato de la UFC a Tyson Fury para despejar cualquier duda, a pesar de que el propio Fury dijo que no haría MMA y que sólo boxearía con Jones.

“Podemos hablar todo lo que queramos”, dijo White. “Tyson puede hablar, Jon Jones puede hablar, yo puedo hablar, todos podemos hablar. Hagámoslo. Si Tyson es serio, y quiere hacerlo, escucha, conseguí que Floyd Mayweather peleara (con Conor McGregor), y le pagamos a Floyd. Le conseguimos a Floyd el número que quería. Si Tyson Fury va en serio, y quiere pelear con Jon Jones en la UFC, empecemos a hablar”.