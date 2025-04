A-Town Down Under proponen su propio Evolution

Austin Theory y Grayson Waller hablan de luchas soñadas, reformar la facción Evolution, el luchador perfecto, WWE 2K25, John Cena y mucho más. Todo ello en una reciente entrevista con Gaming Bible camino a WrestleMania 41, donde ni como equipo (A-Town Down Under) ni de manera individual tienen un combate programado, aunque sí forman parte de los eventos que suceden alrededor de las dos noches de acción luchística.

AT : «Me quedo con Penta; me encanta todo ese fuego en la entrada cuando sube al ring».

En la categoría de carisma, no pudieron decidirse por una respuesta definitiva, así que eligieron a dos: The Miz y Jacob Fatu. También, técnicamente, Grayson eligió a Pete Dunn y Austin a Chad Gable.

AT : «¿Con quién deberíamos hacer cardio? ¿Qué tal Rey Mysterio? Es genial». Grayson coincide con Austin porque «Rey tiene piernas pequeñas, así que no tiene que moverse tanto. Le facilita un poco la vida».

GW: “Siempre he querido ganar el Campeonato de Estados Unidos, y no porque quiera representar a ese campeonato o a los Estados Unidos, sino porque quiero cambiarlo al campeonato australiano. También hemos tenido el campeonato del Reino Unido, pero ninguno me representa. Me dan ganas de viajar por Estados Unidos con el campeonato australiano al hombro. Sería genial y me haría sonreír».

AT: «Me encantaría ganar los Campeonatos Mundiales en Parejas en Raw con Grayson, pero vaya, el Campeonato Indiscutible de la WWE siempre ha sido lo más importante. He soñado con ese momento desde niño. Cody Rhodes tiene el campeonato ahora mismo, pero después de WrestleMania 41, podría ser John Cena».

Un John Cena al que venció en WrestleMania 39, incluyendo una patada en sus partes: «Ahora, viendo cómo se ha comportado Cena, estoy contento con lo que hice. Se lo merecía».