A The Rock le gusta ser como Willy Wonka para los niños

The Rock es conocido por innumerables cosas y una de ellas es intentar mejorar la vida de las personas, ya sea comprando una casa a un peleador de UFC, un auto a su padre, o juguetes a los niños.

Y mientras hablaba recientemente en Artist Friendly with Joel Madden la leyenda viviente de WWE y megaestrella de Hollywodo explicaba que le encanta ser como Willy Wonka:

«Se trata de dejar que experimenten lo que eran nuestros sueños cuando no teníamos nada. Y eso es genial. La gente siempre pregunta, ‘¿Cuáles son tus cinco películas favoritas?’ Y una de mis cinco películas favoritas es Charlie y la fábrica de chocolate, ¿verdad? Y hay un montón de razones por las que esa película es increíble, la original con Gene Wilder.

«Pero ese momento al final, cuando le dice a Charlie, ‘Lo lograste. Lo tienes todo.’ Y Charlie le responde, ‘¿Qué? ¿Incluso el abuelo Joe?’ Y él dice, ‘El abuelo Joe también. Todos se mudan. Tienes toda la fábrica de chocolate.’ Me encanta ese tipo de cosas. Así que en esos momentos, sorprender a alguien con un coche, una camioneta, o esto, o lo que sea, esos momentos al estilo Willy Wonka.»

Momentos con el que vemos a continuación en que The Rock lleva a los niños a comprar lo que quieran en la tienda Hamleys en Londres:

«Tenemos que tener cuidado, hay tanta toxicidad poco saludable en las redes sociales, y siempre he tratado de mantenerme por encima de eso y no dejarme arrastrar al barro, usando mi influencia/poder social para lo bueno. Para las cosas que realmente hacen un impacto positivo en la vida de las personas. La vida puede ser difícil para muchas personas, así que traigamos la mayor cantidad de alegría posible a la gente.

Para mí, siempre será la mejor parte de la fama.

Dimos una tonelada de dinero a cada niño en esta tienda de juguetes para Navidad. Un día increíble y genial compartir después con mi equipo; estamos agradecidos de tener estas experiencias tan especiales.

Un saludo especial a Hamleys en Londres (la tienda de juguetes más antigua y grande del mundo) por dejarnos entrar y entregar un poco de alegría… y un montón de caos.

Feliz Navidad, malditos animales, y persigan lo bueno«.

We gotta be careful, there’s so much unhealthy toxicity out there on social media, and I’ve always tried to fly above it and not get pulled down into the sludge – and use my social influence/power for the good stuff. The stuff that makes a real positive impact in people’s lives.… pic.twitter.com/E3lN8TrdIv

— Dwayne Johnson (@TheRock) December 26, 2024